Impacto de la captura de Nicolás Maduro: tres escenarios para el precio del petróleo y qué significa para Vaca Muerta

Los precios del petróleo Brent y WTI operaron a la baja a u$s60,76 y u$s57,30 por barril, respectivamente, tras cerrar 2025 con la mayor caída anual desde 2020. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo impacta en Vaca Muerta?

El inesperado arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas de seguridad de Estados Unidos -confirmado por el presidente Donald Trump el 3 de enero de 2026- marcó un punto de inflexión en las tensiones geopolíticas que rodean al sector energético mundial y, en particular, al mercado petrolero. La operación, que incluyó ataques aéreos y la captura del líder venezolano y su esposa , provocó conmoción en los mercados y generó múltiples proyecciones sobre el futuro de los precios del crudo y la producción global de hidrocarburos.

Venezuela , a pesar de poseer las mayores reservas probadas de petróleo del mundo -con alrededor de 303 mil millones de barriles, lo que representa cerca del 17 % del total global- , ha visto su producción severamente reducida en los últimos años por falta de inversión, sanciones y deterioro de infraestructura. Aunque su capacidad histórica superó los 3,5 millones de barriles por día (bpd), cifras recientes de la OPEP sitúan la producción venezolana en torno a 1,14 millones de bpd , muy por debajo de su potencial y lejos de los principales exportadores globales.

Aunque en la jornada del 2 de enero los precios del petróleo Brent y WTI operaron a la baja -a u$s60,76 y u$s57,30 por barril , respectivamente, tras cerrar 2025 con la mayor caída anual desde 2020- la escalada militar y el arresto de Maduro podrían reconfigurar las expectativas de los operadores ante posibles disrupciones de suministro.

Estos son los tres escenarios planteados para los mercados petroleros, con una mirada especial sobre el impacto indirecto que cada uno podría tener en la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, que cerró un año récord con casi 100.000 etapas de fractura acumuladas.

El precio del petróleo enfretará un desafío importante a partir del lunes próximo, cuando abran los mercados internacionales.

En un escenario de máxima tensión, los mercados reaccionarían de forma abrupta a la captura de Maduro y a la intensificación de la intervención militar. Esto podría ocurrir si las acciones de EEUU dañan gravemente la infraestructura petrolera venezolana o si se desencadenan respuestas beligerantes que interrumpan por completo la producción y las exportaciones del país.

Qué podría pasar:

Precio del crudo: Un salto significativo en los precios del Brent y WTI -potencialmente un alza de más de u$s10–15 por barril en semanas- impulsado por primas de riesgo geopolítico, similar a otras crisis petroleras históricas.

Oferta global: La pérdida de parte del suministro venezolano -que actualmente ronda los 1–1,1 millones de barriles por día- obligaría a los refinadores a buscar reemplazos, especialmente de crudo pesado, presionando al alza los spreads y márgenes de refino.

Escenario 2: Suba lenta y continua

Bajo un escenario intermedio -donde la captura de Maduro no destruye infraestructura petrolera crítica, pero sí genera incertidumbre prolongada- los precios podrían ajustarse gradualmente al alza a lo largo de semanas o meses. Este patrón reflejaría una prima de riesgo geopolítico establecida, sin pánico de mercado inmediato.

Qué podría pasar:

Precio del crudo: Incrementos moderados y persistentes en el Brent y el WTI conforme los operadores descuentan el riesgo de interrupciones futuras, manteniendo cotizaciones por encima de los niveles actuales incluso si no hay un shock de oferta inmediato.

Política de la OPEP+: Con expectativas de que los países de la OPEP+ mantengan pausas en aumentos de producción, la oferta se mantendría ajustada en el corto plazo, reforzando la tendencia alcista gradual.

Petróleo Venezuela La producción venezolana de petróleo hoy está en torno a 1,14 millones de barriles por día (bpd), muy por debajo de su potencial real.

Escenario 3: Precios relativamente estables

Un tercer escenario contempla una estabilización de precios en torno a los niveles actuales, pese a la captura de Maduro, si los temores de interrupción se moderan rápidamente o si los mercados consideran que el volumen venezolano perdido es sustituible sin gran esfuerzo. Algunos analistas argumentan que, dado el tamaño relativamente pequeño de la producción venezolana en el contexto del mercado global, el impacto directo sobre precios podría ser limitado.

Qué podría pasar:

Precio del crudo: Brent y WTI se mantendrían cerca de los u$s60 y u$s57 , respectivamente, reflejando un equilibrio entre oferta y demanda global, con primas de riesgo suavizadas.

Oferta global: La OPEP+ y otros grandes productores podrían ajustar producción marginalmente para compensar incertidumbres, evitando grandes desequilibrios.

Cuál sería el impacto en Vaca Muerta:

En el primer escenario, se puede inferir que un repunte fuerte de precios internacionales incentivaría la aceleración de inversiones y perforaciones en Vaca Muerta, con operadores ajustando cronogramas para maximizar la producción. Podría observarse un incremento en los planes de fracking, mayor contratación de servicios y expansión de infraestructura de exportación.

Al mismo tiempo, los proyectos que estaban en evaluación podrían recibir luz verde más rápidamente, impulsados por un entorno de precios más altos y un menor riesgo relativo comparado con fuentes tradicionales.

Vaca Muerta Vaca Muerta podría verse impactada de manera diferente, según los escenarios planteados tras la captura de Nicolás Maduro.

En el segundo escenario, la suba gradual de precios favorecería inversiones sostenidas en perforación y completación, apuntalando el crecimiento de producción de petróleo y gas natural sin generar saltos abruptos en la curva operativa. Este entorno podría resultar atractivo para financiamiento y asociaciones estratégicas, con empresas enfocadas en eficiencia y optimización frente a volatilidad moderada.

En el tercer escenario, el impacto en Vaca Muerta sería menor. Las inversiones y planes de desarrollo en la formación neuquina seguirían un curso más conservador, con expansión basada en fundamentals económicos y condiciones locales, en lugar de un impulso por precios altos. La estabilidad de precios sostendría la viabilidad de proyectos ya planificados, aunque sin grandes incrementos de ritmo o financiamiento adicional.

La captura de Nicolás Maduro y el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela representan un punto de inflexión para el mercado petrolero global. Dependiendo de cómo evolucione la situación -desde un impacto inmediato en la producción venezolana hasta una normalización de precios- los efectos pueden variar desde subidas abruptas y pronunciadas hasta mantenimientos de precio estables. En cada caso, Vaca Muerta podría verse impactada de manera diferente: desde una aceleración de inversiones y producción en escenarios de precios altos, hasta un crecimiento sostenido más moderado si los mercados se ajustan sin shocks significativos.

La resiliencia de la oferta global, la respuesta de la OPEP+ y la evolución de la situación política venezolana serán factores clave para determinar cuál de estos caminos predominará en los próximos meses en el mercado energético mundial.