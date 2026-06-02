San Antonio Spurs vs New York Knicks: días, horarios y dónde ver las finales de la NBA + Agregar ámbito en









La última vez que ambos equipos disputaron una Final de NBA fue en 1999, cuando los de San Antonio, Texas, conquistaron el primero de sus cinco títulos de la mano de Tim Duncan y David Robinson.

Los Spurs y los Knicks se disputan el título de la NBA.

La temporada 2025-2026 de la NBA llega a su momento más esperado, y los aficionados en Latinoamérica podrán seguir cada detalle de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, de manera exclusiva, a través de Prime Video.

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Dos de las franquicias más históricas de la NBA vuelven a encontrarse en una serie final después de más de dos décadas, New York Knicks contra San Antonio Spurs. La última vez que ambos equipos disputaron una Final de NBA fue en 1999, cuando los de San Antonio, Texas, conquistaron el primero de sus cinco títulos de la mano de Tim Duncan y David Robinson. Y en la historia reciente, ambos equipos se enfrentaron en el Juego de Campeonato de la NBA Cup con victoria para los neoyorquinos.

El duelo entre Jalen Brunson y Victor Wembanyama representa el contraste entre dos estilos de juego, entre la experiencia y el liderazgo de un armador consolidado y el impacto transformador de un talento generacional que busca conseguir el primer campeonato de su carrera.

Los miembros Amazon Prime podrán disfrutar de todos los partidos de las Finales de NBA a través de Prime Video:

Días y horarios de las finales de la NBA 3 de junio- Juego 1

San Antonio Spurs vs. New York Knicks Transmisión: 21:30 horas (AR)

5 de junio- Juego 2 San Antonio Spurs vs. New York Knicks Transmisión: 21:30 horas (AR)

8 de junio- Juego 3 New York Knicks vs. San Antonio Spurs Transmisión: 21:30 horas (AR)

10 de junio- Juego 4 New York Knicks vs. San Antonio Spurs Transmisión: 21:30 horas (AR)

13 de junio- Juego 5 (si es necesario) San Antonio Spurs vs. New York Knicks Transmisión: 21:30 horas (AR)

16 de junio- Juego 6 (si es necesario) New York Knicks vs. San Antonio Spurs Transmisión: 21:30 horas (AR)

19 de junio- Juego 7 (si es necesario) San Antonio Spurs vs. New York Knicks Transmisión: 21:30 horas (AR)

Para Latinoamérica, la acción de las Finales de la NBA será narrada por el equipo de expertos en Prime Video, incluyendo a Álvaro Martin, Enrique Garay, Carlos "Coach" Morales, Claudia García, Fernanda Aguilera, Omar "Coach" Quintero y Alex Blanco. Lorena Troncoso y Charlie Cancino alternarán como corresponsales en San Antonio y Nueva York, y Mary Carmen Lara estará a cargo de los enlaces desde la NBA House México 2026. Estas transmisiones forman parte de un nuevo acuerdo global por 11 años entre Prime Video y la NBA que amplía la oferta de deportes en vivo del servicio a nivel mundial.