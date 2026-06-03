Un camarista pidió debatir sanciones a jueces que hablen con periodistas y filtren información judicial

Carlos Mahiques, padre del Ministro de Justicia, impulsó un debate interno sobre los vínculos entre magistrados, medios y fuentes judiciales. En Casación le bajaron el tono a la controversia y reparan en los ataques personales que sufrió.

﻿El juez de Casación Carlos Mahiques también propuso una vocería oficial para difundir fallos y cuestionó la cobertura mediática del Poder Judicial.

El presidente de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques , reclamó este miércoles que el máximo tribunal penal del país abra un debate institucional sobre la relación entre jueces y medios de comunicación, y propuso incluso incorporar sanciones éticas para magistrados que intercambien información o favores con periodistas.

La iniciativa surge de una extensa nota dirigida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, en la que el magistrado cuestionó lo que definió como una creciente campaña de "desinformación tóxica" contra integrantes del Poder Judicial y apuntó especialmente contra determinados sectores del periodismo.

En el fondo, puso de relieve su propia situación dado que fue objeto de ataques por parte de medios y periodistas que recrearon situaciones de fiestas que habría compartido con personajes del poder o dirigentes de la AFA, bajo investigación. La mayor parte de la embestida no vino por el lado del contenido de sus fallos, sino que hicieron eje en su persona y sus relaciones con el mundo judicial.

Entre las propuestas concretas formuladas, Mahiques sugirió avanzar en la regulación de los vínculos entre jueces y periodistas y castigar disciplinariamente determinadas conductas.

"Debería igualmente considerarse la incorporación a los reglamentos de ciertas normas deontológicas acerca de las relaciones personales entre jueces y periodistas y sancionar éticamente como una grave falta el intercambio de información o de 'favores' que luego son utilizados por el periodismo como ' fuentes judiciales' no revelables que raramente se ajustan a la realidad" , sostuvo.

En Casación no le dieron mucha trascendencia al asunto: afirmaron que la nota interna tenía por objetivo poner en debate la eventual necesidad de una vocería y que partía de la propia experiencia del magistrado, objeto de una campaña extensa en medios que lo cuestionaban, más cuando su hijo Juan Bautista fue designado Ministro de Justicia por el actual Gobierno.

Críticas a la cobertura mediática

En su presentación, Mahiques denunció una supuesta persecución mediática contra algunos jueces y afirmó que determinados medios difunden "información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes".

Según escribió, varios periodistas "deslizan sospechas, afirman falsedades o aluden despectivamente a algunos magistrados" mediante expresiones "pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas".

El juez sostuvo además que existen "operaciones montadas contra el Poder Judicial por la vía de la persecución mediática de algunos de sus integrantes" y pidió que el tema sea debatido por los integrantes de la Cámara de Casación.

Nota 2 de Junio de 2026 CFCP.

Una vocería oficial para las sentencias

Además de las críticas a los medios, Mahiques propuso la creación de una estructura de comunicación institucional dentro del tribunal.

A su criterio, "un modo de aportar objetividad y rigor a la información surgida de las sentencias y resoluciones judiciales sería la instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma de todo ese material".

La intención, explicó, sería que la ciudadanía pueda acceder a información proveniente de una "fuente rigurosa, confiable y oficial", reduciendo así la dependencia de filtraciones o interpretaciones periodísticas.

"Frente al periodismo oportunista y mercenario"

El magistrado utilizó términos especialmente duros para referirse a ciertos sectores del periodismo. "Frente al periodismo oportunista y mercenario, debe haber de este lado del estrado un interlocutor formado e informado", afirmó, al tiempo que reclamó "re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios masivos de comunicación".

También sostuvo que la lógica de determinados medios busca generar adhesión o rechazo emocional antes que informar, y advirtió sobre el impacto que, a su entender, ello tiene sobre la imagen y la legitimidad del Poder Judicial.

Hacia el final de la nota, Mahiques alertó que cuando se busca "devaluar, silenciar o deslegitimar la voz de los jueces", se afecta no sólo a los magistrados involucrados sino también "el sentido y la autoridad del propio Poder Judicial como institución de la República".

El planteo quedó ahora en manos de las autoridades y de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberán definir si avanzan o no en el debate propuesto por el magistrado.