La salvaje película de acción que estrenó HBO Max y sorprendió a más de uno

Una historia contextualizada en la post guerra que está llena de tensión y escenas épicas de enfrentamientos.

La película que sorprendió a todos en HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max ha renovado su catálogo recientemente con una propuesta de acción visceral que ha dejado boquiabiertos a sus suscriptores. Se trata de una producción finlandesa que destaca por su violencia estilizada y una narrativa visualmente impactante.

Esta película, conocida como Sisu: Camino a la Venganza, combina elementos del género bélico con el "survival" y ha sido comparada con grandes referentes de la acción moderna. Su ritmo frenético y su protagonista casi invulnerable la convierten en una de las opciones más comentadas dentro del servicio.

Sisu: Camino a la venganza Una historia que involucra a soldados Nazis y un ex militar finlandés con una destreza inigualable. Imagen: HBO Max De qué trata Sisu: Camino a la venganza La historia se sitúa en las tierras salvajes de la Laponia finlandesa, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. El protagonista es Aatami Korpi, un exsoldado que ha decidido alejarse del conflicto para dedicarse a la búsqueda de oro en la soledad de las montañas.

El conflicto estalla cuando Korpi encuentra una veta de oro impresionante, pero en su camino de regreso se topa con un escuadrón nazi que intenta confiscar su tesoro. Lo que los soldados alemanes no saben es que se han enfrentado a una "máquina de matar" legendaria, que no se detendrá ante nada para proteger lo que es suyo.

A partir de ese encuentro, la película se convierte en una carnicería gloriosa y sangrienta donde el protagonista utiliza su ingenio y fuerza bruta para sobrevivir. El concepto finlandés de "Sisu", que define una determinación inquebrantable frente a las adversidades, es el eje central de esta venganza implacable contra los invasores.

HBO Max: tráiler de Sisu: Camino a la venganza Embed - Sisu: Camino a la vengaza Trailer Oficial en Español HD. Solo en cines 21 de noviembre. HBO Max: elenco de Sisu: Camino a la venganza Jorma Tommila (Aatami Korpi)

Aksel Hennie (Bruno Helldorf)

Jack Doolan (Wolf)

Mimosa Willamo (Aino)

Onni Tommila (Schütze)