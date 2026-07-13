Casi la mitad de los estadounidenses sigue el Mundial con relatos en español, aunque muchos no entiendan el idioma

Las transmisiones en español ya compiten de igual a igual con las emisiones en inglés, mientras crece el número de angloparlantes que eligen seguir los partidos sin comprender por completo los relatos.

Casi el 50% de los ciudadanos de EEUU eligen ver el Mundial con relato y trasmisión en español , según reportes de medios norteamericanos. El fenómeno no se explica solo por la enorme población de origen latinoamericano que habita el país, sino también porque cerca de un cuarto de los angloparlantes deciden seguir los partidos en español, a pesar de no comprender del todo los relatos y comentarios.

“ Esta es la Copa del Mundo más vista en español en este país. Los números son alucinantes ”, dijo entusiasmado Miguel Lorenzo, representante de una cadena estatal de Illinois.

Según la revista Variety, Fox Sports, una de las autorizadas a transmitir la Copa del Mundo en todo EEUU, reportó 5 millones de espectadores por transmisión. Mientras que Telemundo contó con 4,6 millones de televidentes , una diferencia muy ajustada entre la principal cadena de transmisiones deportivas en inglés en el país y la hispana Telemundo.

Lorenzo sostuvo que casi la mitad de la audiencia del Mundial en EEUU sigue el torneo a través de Telemundo , una cifra que, según explicó, va mucho más allá del peso demográfico de la comunidad latina.

Aunque los hispanos representan cerca del 20% de la población estadounidense , la cadena entiende que una parte importante de los televidentes cuya lengua materna es el inglés elige igualmente sus transmisiones.

De hecho, las últimas mediciones de Nielsen revelaron que el 20% de la audiencia de Telemundo durante la Copa del Mundo tiene al inglés como idioma principal, un dato que confirma que el fenómeno ya no se limita al público hispanohablante.

“Realmente no puedo entender todo lo que están diciendo porque hablan en español, pero intuyo lo que sucede”, contó un espectador en diálogo con ABC News. Según explicó The Associated Press, esa preferencia responde a distintos factores: el estilo de relato del argentino Andrés Cantor, la escasa presencia de cortes comerciales durante las pausas de hidratación, la dinámica entre los comentaristas —que mantiene entretenida a la audiencia incluso cuando no comprende cada palabra— y también una cuestión económica. Peacock, la plataforma que incluye la señal de Telemundo, tiene un costo inferior al de Fox One.

El fenómeno incluso fue destacado por Trevor Noah, quien condujo por última vez la ceremonia de los Premios Grammy en febrero. El presentador elogió la cobertura de la cadena hispana al señalar que permite seguir las reacciones de los futbolistas y entrenadores sin interrupciones publicitarias. “Vemos a los jugadores discutiendo sobre lo que sucede. Vemos qué entrenador está más estresado; eso es parte del juego. Cuando lo cortas por los anuncios, pierdes el estrés, la alegría y la anticipación. Es muy sorprendente su cobertura”, afirmó.