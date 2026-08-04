Neymar habló sobre su futuro y no descartó retirarse del fútbol en diciembre de este año una vez que termine su actual contrato con Santos. El brasileño de 34 años ya se había despedido de su selección luego de la eliminación en octavos del Mundial 2026.
Neymar no descartó retirarse del fútbol en diciembre
A fin de este año vence su contrato con Santos y el astro brasileño afirmó que aún no sabe si renovará, se irá a otro club o si dará por finalizada su carrera.
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“Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer. Me estoy sintiendo bien físicamente”, declaró Neymar durante una subasta benéfica organizada por el Instituto Projeto Neymar Jr. en San Pablo.
Además, sobre la posibilidad de seguir en otro club, agregó: "Tengo contrato con Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta de Santos de la mejor manera posible, y después voy a pensar cuando termine mi contrato si sigo en Santos, me voy, dejo de jugar o continúo".
Hace un par de días luego de la victoria de Santos frente a Universidad Central por la Copa Sudamericana, Neymar ratificó su decisión de abandonar la selección brasileña: "Mi momento con la selección ha terminado". Y agregó: "Hice historia, fui feliz y di mi sangre y mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más".
El padre y representante de Neymar descartó la opción de dejar el fútbol
“Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando”, afirmó su padre cuando le preguntaron por la posibilidad de que su hijo finalice su carrera.
El Peixe tiene que afrontar una ardua competencia lo que resta de esta temporada. Está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que se enfrentará a Macará de Ecuador. Y a su vez, está peleando por no descender del Brasileirao, la máxima categoría del fútbol en Brasil.
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