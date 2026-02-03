El presidente de Irán aseguró que está listo para negociar con EEUU

Masoud Pezeshkian le ordenó a su cartera de Asuntos Exteriores que mantenga conversaciones. También recalcó que la negociación será "en el marco de intereses iraníes".

El presidente de Irán , Masoud Pezeshkian, aseguró que su país buscará negociaciones con EEUU luego de las solicitudes de una serie de "gobiernos amigos en la región". La medida sería en respuesta a una propuesta de conversaciones de la administración de Donald Trump .

Pezeshkian sostuvo en su cuenta de X que le ordenó a su ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi que continuara las conversaciones "justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", en contexto de un " entorno adecuado, libre de amenazas y expectativas irrazonables" .

Las palabras del iraní se producen después de que el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, advirtiera que cualquier ataque contra Irán desencadenaría un conflicto regional.

Trump amenazó con intervenir Irán por sus ambiciones nucleares y la represión letal contra los manifestantes, concentrando fuerzas en las cercanías.

"Estas negociaciones se llevarán a cabo en el marco de nuestros intereses nacionales", añadió Pezeshkian y se espera que se den en Estambul el viernes, según informes de medios estadounidenses.

El anuncio de Pezeshkian sigue a una entrevista con Araghchi en la que le indicó a CNN que estaba "seguro de que podemos lograr un acuerdo". En declaraciones a un grupo de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo el lunes que "si podemos llegar a un acuerdo", eso sería "genial", pero advirtió que "sucederán cosas malas" si no.

I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that a suitable environment exists—one free from threats and unreasonable expectations—to pursue fair and equitable negotiations, guided by the principles of dignity, prudence, and expediency. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026

Alí Jamenei advirtió que un ataque de EEUU a Irán desatará una guerra regional

Irán advirtió este domingo que una eventual agresión militar de Estados Unidos derivará de manera inevitable en una guerra regional, en un contexto de máxima tensión por el refuerzo de la presencia naval de Washington en el Golfo y las amenazas vinculadas al programa nuclear iraní.

Durante un discurso oficial, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, respondió de forma directa a las advertencias provenientes de Washington y sostuvo que un ataque estadounidense no quedaría limitado a un enfrentamiento bilateral. “Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, declaró.

El mensaje buscó dejar en claro que Irán no se siente intimidado por el despliegue militar de Estados Unidos en la zona y que cualquier agresión tendrá consecuencias que se extenderán más allá de sus fronteras.