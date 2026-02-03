Donald Trump anunció un recorte de aranceles a India a cambio de que deje de comprar petróleo ruso + Seguir en









De todas maneras, aún se desconoce la letra chica del acuerdo. La novedad causó sorpresa en los mercados, debido a que los avances en la negociación se mantuvieron en secreto.

El presidente de la India, Narendra Modi, y su contraparte norteamericana, Donald Trump. P News

El presidente de los EEUU, Donald Trump , anunció durante la mañana de este martes un recorte de aranceles a India del 50% al 18%, que dejará de adquirir petróleo a Rusia para comprárselo a EEUU y a Venezuela: "Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", afirmó el mandatario norteamericano. De todas maneras, la publicación de Trump en las redes sociales no fue seguida de ningún detalle sobre el acuerdo por parte de la Casa Blanca ni del gobierno indio.

De esta manera, EEUU reducirá sus aranceles sobre los productos indios por debajo de la mayoría de los países de Asia, ya que, además de recortar el arancel recíproco de 25% a 18%, se eliminó el arancel punitivo adicional del 25% vinculado a las compras de petróleo ruso.

Trump afirmó que el mandatario de la India, Narendra Modi, acordó comprar u$s500.000 millones en productos estadounidenses, reducir sus aranceles a cero y detener las compras de crudo a Rusia, una demanda clave del presidente estadounidense. Si bien Modi no confirmó los detalles del acuerdo, la novedad fue celebrada por funcionarios de ambas partes y recibida con entusiasmo por los inversionistas.

Petróleo EEUU Rusia crudo EEUU busca sancionar a los compradores de petróleo como medida de fuerza para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. El dilema del petróleo ruso De todas maneras, las refinerías indias necesitarán un periodo de transición para completar los acuerdos petroleros con Rusia antes de que se puedan detener las importaciones desde ese país. Según informó Reuters, hasta ahora el gobierno indio no les ha ordenado que las detengan.

Por su parte, el gobierno de Vladímir Putin afirmó que no había recibido ninguna declaración de la India sobre la suspensión de las compras de petróleo ruso.

En este sentido, la agencia de calificaciones Moody's señaló que detener de inmediato las importaciones de petróleo ruso podría perturbar el crecimiento económico de la India. "Un cambio completo hacia el petróleo no ruso también podría reducir el suministro en otros lugares, aumentar los precios y traducirse en una mayor inflación, dado que la India es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo", afirmó.