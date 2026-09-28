AOG Patagonia 2026: Vaca Muerta reúne a los CEOs del petróleo y prepara una agenda clave para la industria

La exposición se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. Participarán más de 400 marcas y habrá encuentros de CEOs, financiamiento, tecnología, sustentabilidad, empleo y seguridad.

Con más de 400 marcas expositoras, la AOG Patagonia 2026 volverá a reunir en Neuquén a buena parte del ecosistema energético argentino.

La industria de los hidrocarburos volverá a tener su gran punto de encuentro en Neuquén. Del 19 al 22 de octubre de 2026 , el Espacio DUAM será sede de una nueva edición de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia (AOG Patagonia) , que llegará con más de 400 marcas expositoras y una agenda que pondrá en el centro los principales desafíos y oportunidades de Vaca Muerta y del sector energético argentino.

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Empresarios, autoridades nacionales y provinciales, cámaras, especialistas y referentes de toda la cadena de valor volverán a reunirse en el corazón de la principal formación no convencional del país.

La exposición buscará ampliar nuevamente su convocatoria y combinar negocios, capacitación y debate sobre el futuro de la industria. La agenda incluirá desde encuentros con los principales ejecutivos del sector hasta paneles sobre financiamiento, inteligencia artificial, sustentabilidad, recursos humanos, seguridad y transporte de gas.

La participación será gratuita para los visitantes, con acreditación previa a través del sitio oficial de la exposición.

Uno de los principales atractivos de la AOG Patagonia 2026 será el Encuentro con los CEOs , que reunirá a máximos ejecutivos y representantes de algunas de las principales compañías e instituciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

El encuentro contará con referentes de YPF, Pan American Energy, Chevron, TotalEnergies, CAPSA, Calfrac, Halliburton, Oldelval, PECOM, Pluspetrol, Tecpetrol, Tenaris, TGN, TGS, Centro Pyme ADENEU, FECENE, GAPP e Ingeniería SIMA.

El objetivo será analizar el escenario que atraviesa la industria, las oportunidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta y los desafíos que aparecen a medida que Argentina busca incrementar su producción de petróleo y gas, desarrollar infraestructura y ampliar sus mercados de exportación.

El formato permitirá además poner en discusión algunos de los principales temas que atraviesan a las compañías: inversiones, infraestructura, proveedores, productividad, empleo, tecnología y competitividad.

Financiamiento: otro de los temas centrales

El acceso al financiamiento tendrá también un espacio propio durante la exposición.

El Panel de Financiamiento, denominado “Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades”, será moderado por Daniel Dreizzen y contará con altos ejecutivos de Banco Galicia, Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Comafi.

El eje estará puesto en las condiciones actuales del mercado financiero y en las oportunidades de inversión y financiamiento para las empresas que forman parte de la cadena de valor energética.

El tema adquiere especial relevancia en un sector que requiere grandes desembolsos para ampliar la producción, construir infraestructura y desarrollar nuevos proyectos asociados al crecimiento de Vaca Muerta.

Una agenda técnica que atraviesa toda la industria

Las comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) también tendrán una participación importante en la agenda.

El lunes 19, la Comisión de Sustentabilidad, junto con ADENEU, abrirá el programa de actividades con la charla “Introducción a la energía: el lugar de Vaca Muerta en las matrices de Argentina y del mundo”.

El martes 20 será el turno de la Comisión de Compliance, que organizará el “Taller de Proveedores: herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” y la conferencia “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”.

El miércoles 21, la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico analizará el contexto nacional e internacional con la presentación “Energía en Argentina y global: contexto, perspectivas y oportunidades”.

La agenda del jueves 22 estará concentrada en varios temas estratégicos. La Comisión de Recursos Humanos abordará el impacto de la inteligencia artificial con “La IA en la gestión de las personas en la industria”.

Ese mismo día, la Comisión de Sustentabilidad presentará “Una agenda sustentable común para la industria energética”, mientras que la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión organizará el panel “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”.

La Comisión de Prevención de Daños, en tanto, pondrá el foco en un problema crítico para la infraestructura energética con la presentación “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”.

Jóvenes, seguridad y gas

La formación de nuevos profesionales también tendrá su lugar en la exposición.

La AOG Patagonia será escenario de la 10ª edición de Jóvenes Oil & Gas, una iniciativa orientada a quienes están dando sus primeros pasos en la industria.

El programa incluirá además la 4ª Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas y la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas.

El objetivo será generar espacios de capacitación, intercambio y networking para profesionales, técnicos y empresas de toda la cadena energética.

A esta agenda se sumarán las Conferencias de los Expositores, donde las compañías participantes presentarán productos, servicios, tecnologías y soluciones aplicadas a la industria.

De esta manera, la exposición buscará combinar el debate sobre el escenario energético con la presentación concreta de las herramientas que necesita la industria para continuar creciendo.

Cuatro días con la industria energética en Neuquén

Con más de 400 marcas expositoras, la AOG Patagonia 2026 volverá a reunir en Neuquén a buena parte del ecosistema energético argentino.

El crecimiento de Vaca Muerta, las inversiones en infraestructura, el desarrollo de proveedores, el acceso al financiamiento, la incorporación de inteligencia artificial, la seguridad y la formación de nuevos talentos serán algunos de los temas que atravesarán la agenda.

La Argentina Oil & Gas Expo Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina.

La exposición se desarrollará del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén, con actividades abiertas y gratuitas para los visitantes hasta completar el aforo.