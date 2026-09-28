Vaca Muerta por dentro: el boom de Añelo, los sueldos millonarios y los perfiles que las empresas no consiguen

El boom petrolero transformó a Añelo en una tierra de contrastes: millonarias inversiones, sueldos de hasta $9 millones y una demanda laboral insatisfecha que choca con la falta de infraestructura y alquileres récord.

Con un crecimiento demográfico récord, Añelo convive entre el potencial de sus shoppings en proyecto, calles sin asfalto y alquileres que rondan los $2 millones.

A partir de las seis de la tarde el frío se intensifica y el viento desestabiliza el paso al andar. Es el mismo viento de siempre, el que sopla desde hace siglos sobre la meseta neuquina, el que durante décadas hizo de Añelo un pueblo más de la Patagonia profunda, con sus chacras, sus chivos y sus veranadas.

Nada en ese paisaje anticipaba lo que hoy circula por la Ruta Provincial 7 : una caravana de camiones que no se detiene nunca, cargados con arena, tubos y equipos rumbo a los yacimientos.

Debajo de esta ciudad descansa la joya de la cuenca neuquina : Vaca Muerta, la formación geológica de petróleo y gas no convencional que se presenta como la principal vía de dólares en Argentina.

La formación produce actualmente más de 915.000 barriles de petróleo por día, según los registros de junio, pero para fin de año la gran apuesta es que se acerque a la barrera del millón. La extracción creció 26,4% a nivel interanual. En consecuencia, entre enero y julio, las ventas externas de petróleo crudo sumaron u$s5.722 millones, 59,2% más que en el mismo período de 2025.

El motor del país. La producción en Vaca Muerta se encamina a romper la barrera de los 950.000 barriles diarios antes de fin de año.

En medio del inmenso desierto neuquino, en el corazón de Vaca Muerta , hay una ciudad que vive la contradicción del desarrollo: decenas de perros sueltos por las calles y un enorme potencial urbano por desplegar.

En 2023, el asfalto cubría apenas 12 cuadras, aunque desde 2024 se lanzó un plan de pavimentación que alcanzó los 12.280 metros en 2025 y se espera que se adicionen 5.000 metros a fines de 2026. Hay sectores de Añelo que todavía no tienen red de cloaca ni gas natural, pero la obra pública avanza en el marco de un plan de urbanización en conjunto con las empresas que operan en la formación.

El intendente, Fernando Banderet, sostiene que la realidad del Municipio está cambiando y que en tres años Añelo será otro destino. Las obras en marcha buscan darle la razón: se prepara la instalación de una planta potabilizadora, avanza la red de cloacas y hay una cartera privada que incluye dos shoppings -uno de ellos con un colegio privado adentro-, el paseo costero recreativo junto al río, un hotel cinco estrellas, cuya fachada replicará la Casa Blanca de EEUU, hospitales, escuelas y edificios judiciales.

Por su potencial, la autoridad municipal sentencia: “Para 2030, vivirán alrededor de 50.000 habitantes en la ciudad”.

La pregunta, entonces, es necesaria: ¿vale la pena ir a buscar trabajo a Añelo?

Ámbito recorrió el Municipio para tratar de responderla: hoy Añelo es tierra de oportunidades para quien llega con un oficio acreditado, una profesión vinculada al sector de los hidrocarburos -o asociados como la construcción- o un emprendimiento que rinda frutos a mediano-largo plazo.

La opción de ir a probar suerte, con la familia y sin planificación, tiene cada vez menos lugar. En parte por la gente que ya fue. Y en parte, paradójicamente, por todo lo que todavía queda por hacer.

La Meseta de Añelo. Soldadores certificados, ingenieros y técnicos especializados lideran la demanda en una industria 4.0 que sufre por la falta de recursos humanos calificados.

Los números ayudan a entender por qué. El departamento pasó de 10.786 habitantes en 2010 a 18.166 en 2022, un crecimiento del 68,4%, el mayor de la provincia. En la ciudad puntualmente se pasó de 6.477 habitantes, a más de 12.000 con 30.000 circulando diariamente.

A su vez, según el informe “Vaca Muerta: empleo, migración y obras de infraestructura” elaborado en septiembre de este año por la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén (QPQ), la provincia en conjunto creció 28,9% en el mismo período -de 551.266 a 710.814 habitantes- contra un promedio nacional del 15,24%. Es la segunda provincia de mayor crecimiento poblacional del país, detrás de Tierra del Fuego.

Loma Campana, una de las estrellas de Vaca Muerta

A unos kilómetros de la ciudad, Ámbito recorrió Loma Campana, el yacimiento que convirtió a Vaca Muerta de promesa geológica en realidad productiva. Operado por YPF en sociedad con Chevron desde 2013 -el primer desarrollo de shale oil a gran escala fuera de América del Norte-, el bloque cubre los márgenes norte, este y oeste de Añelo sobre una superficie que distintos relevamientos ubican entre 290 y 395 kilómetros cuadrados. En cualquier caso, aproximadamente el 1% de la formación.

En diciembre de 2025 se convirtió en la primera área del país en superar la barrera de los 100.000 barriles diarios de petróleo, una marca que anunció el propio presidente de YPF, Horacio Marín. Con ese volumen la empresa pasó a explicar cerca del 12% del crudo extraído en todo el país, sostenido sobre una red de alrededor de 750 pozos activos. Loma Campana es una de las estrellas más brillantes de Vaca Muerta.

El área estrella de YPF en no convencionales, Loma Campana, en la Cuenca Neuquina, corazón de Vaca Muerta. Foto: YPF

La tecnología explica buena parte de esos números. Los pozos se perforan en forma de L, con ramas laterales que superan los 4.0000 metros y más de 7.300 en la perforación total dividida en tres etapas.

El procedimiento se realiza mediante geonavegación, sistema que ajusta la trayectoria del trépano en tiempo real, porque un desvío de metros podría comprometer la primera de cinco etapas: perforación, terminación, producción, tratamiento, venta y exportación.

Ese nivel de sofisticación es, precisamente, lo que define el perfil de quien puede trabajar ahí. Banderet, entonces, describe una demanda que impresiona por su volumen pero, sobre todo, por su composición. "En la actividad del petróleo tiene que venir directamente un profesional, con una carrera técnica ya aprobada. Y si tiene experiencia, mucho mejor", explica el jefe comunal. "Los chicos técnicos tienen una gran capacidad y pueden tener una muy buena oportunidad”, añadió el intendente.

Fuera de la industria en sí, la lista se amplía pero no se ablanda: "Necesitás soldadores, maquinistas, choferes de transporte de cargas pesadas, operadores de grúa y de hidrogrúa, amoladores, cañistas. Hay una amplia diversificación de acuerdo a los oficios", remarcó Banderet. En obra particular suma oficiales especializados en albañilería, carpinteros y armadores.

Y después está el capítulo de los servicios básicos de una ciudad: "Gomeros, para la gomería que hay acá, siempre tienen alta rotación, porque no consiguen. Mecánicos, electricistas de automotor, operadores para las tornerías", sumó el intendente durante la charla con este medio.

También faltan profesores de pilates: hay una sola profesora, en un hotel con tres camillas. Faltan pedicuros: hay una sola persona que viaja desde Cipolletti a hacer pedicuría. Falta manicuros.

¿De qué se vive en Añelo?

Enrique García, dueño del comercio Sol y Luna y presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Añelo (Cacipaa), amplía el mapa de faltantes desde su doble condición de empresario y vecino.

Hay una sola vidriería y es limitada: no consigue cristal especializado ni blindex. Hay cerrajería, pero domiciliaria, de modo que una llave codificada de auto no se puede hacer en la ciudad. Y no hay zinguería: los corralones venden canaletas prefabricadas y estandarizadas, pero nadie fabrica nada a medida ni toma pedidos especiales.

Por supuesto que la oportunidad comercial tiene un costo de entrada. El alquiler de un local, según García, puede superar los $2 millones mensuales.

A su vez, brinda algunos ejemplos de las facturas de luz que pueden llegar, de acuerdo al rubro: una regalería, un local chico, puede pagar hasta $600.000 por mes. Un minimercado mediano, alrededor de $10.000.000. Un kiosco, como tiene él, unos $1.200.000.

Pero detrás de este panorama hay una cartera de infraestructura energética que de manera interprovincial funciona como motor y el informe de PQP la ordena proyecto por proyecto.

Entre las obras en ejecución, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), de 437 kilómetros, registraba entre 51% y 58% de avance a mediados de 2026 y movilizó unos 10.000 puestos en Río Negro, con 5.600 ocupados en ese momento.

Duplicar Norte, de Techint, demandó entre u$s 380 y 400 millones y tuvo un pico de 850 trabajadores -700 directos- en el primer trimestre de 2026. El gasoducto Tratayén-costa rionegrina, con dos años de obra, involucra unos 1.500 puestos. El gasoducto de GNL de 472 kilómetros, a cargo de Sicim y Víctor Contreras, arrancó a mediados de 2026 con 24 meses de plazo y alrededor de 1.500 puestos directos.

Rincón de Aranda, de Pampa Energía, contempla u$s 4.522 millones, 259 pozos y una planta de tratamiento de 44.000 barriles diarios. Entre las proyectadas, la planta IGTP de YPF supone una inversión de u$s 7.000 millones con inicio en 2027 y un pico de 4.500 puestos.

Argentina LNG, también de YPF, es la obra que reordena la escala: u$s 51.000 millones, construcción entre 2026 y 2030, unos 20.000 puestos anuales promedio, un pico de 40.000 en el tercer año y unos 8.000 empleos permanentes una vez operativa, en 2031.

Un pad de pozos petroleros es una plataforma o locación en la superficie desde la cual se perforan y operan múltiples pozos de petróleo o gas de manera simultánea o secuencial. En este caso eran pad de cuatro pozos. Chevron USA. Foto: Chris Dirker

Los perfiles laborales más buscados

Según QPQ, con el tendido de ductos en marcha, los perfiles más buscados son soldadores certificados API y operadores de maquinaria pesada. En el mediano plazo, cuando entren las plantas compresoras y de tratamiento, serán electricistas e instrumentistas industriales y montadores de estructuras metálicas. En los pozos, personal de perforación y cuadrillas de fractura hidráulica. Y entre 2027 y 2030, con el GNL y los puertos, soldadores navales, técnicos en criogenia y personal portuario y de logística.

Convocadas por la oferta laboral, los ingresos interprovinciales dejaron entre 2020 y 2026 un saldo migratorio de 44.810 personas. En el primer semestre de este año, Río Negro es la provincia que encabeza el flujo migratorio con 2.160 trámites de cambio de domicilio, seguida por Buenos Aires (1.965), Mendoza (1.419), Chubut (1.169) y Salta (1.125).

Al mismo tiempo, la ruta Aeroparque-Neuquén tiene 52 vuelos semanales, más de 200 por mes, y Aerolíneas Argentinas creó una ruta Rosario-Neuquén definida explícitamente como de perfil corporativo.

El propio documento, sin embargo, identifica un único punto de fricción en toda esa cadena, y explica en parte cómo la oportunidad laboral choca con la expectativa de asentarse en Añelo: los alquileres en Neuquén subieron 140% interanual frente a ingresos que crecieron 70%. “La infraestructura de vivienda y servicios no está creciendo al ritmo de la migración laboral”, resalta QPQ.

El paisaje urbano todavía está dominado por las viviendas que el municipio entregó a través de un crédito del Banco de la Provincia del Neuquén, con cuotas en torno a los $200.000, y por terrenos que se pagan en cuotas de $120.000. También llegaron casas importadas desde China, transportables, pequeñas y modernas, bajo modalidad llave en mano.

Pero la compra de terrenos hoy responde menos a la familia que se muda que a la inversión destinada al segmento corporativo, con rentabilidad en dólares en torno al 10% anual. Es el caso del fideicomiso financiero inmobiliario "Espacio Añelo", impulsado por Idero, que permite entrar desde u$s 1.000 en activos ya construidos y alquilados, pensados para trabajadores de la industria que se alojan temporalmente, con retornos estimados de entre 8% y 12% anual en dólares, por encima del promedio del residencial tradicional porteño.

Cuánto sale alquilar en Añelo y cuánto cobran los trabajadores

Por otro lado, los alquileres de Añelo son, para el propietario, los más rentables del país. Según datos de los principales portales inmobiliarios -Zonaprop, Argenprop, Properati e iCasas-, el alquiler de un departamento de dos ambientes en Añelo se encuentra entre $1,5 y $2 millones mensuales.

Son precios pensados en base a la demanda de las empresas, que requieren dotaciones que rotan constantemente, y que son las que abonan el alquiler a los trabajadores como parte del contrato laboral, en el marco de una oferta que no se adapta al ritmo de crecimiento de la actividad.

Y los sueldos no siempre acompañan: según cifras consultadas por Ámbito, en el área de construcción en yacimiento un trabajador puede ganar entre $1,5 y $2,2 millones por quincena, un camionero entre $4 y $4,5 millones por mes, un petrolero entre $4,5 y $9 millones, pero un comerciante o remisero, que trabaja allí de forma permanente, entre $1,5 y $1,8 millones.

El déficit de partida, mientras tanto, ronda el 60%. Gino Zavanella, director ZLT, desarrolladora de real state y del primer parque industrial privado de la región marca la condición para que eso cambie: "Para que vaya la familia se tiene que acompañar con educación, con salud, con centros de servicio, con esparcimiento. Es el desafío del crecimiento de la ciudad. En la medida en que empiecen a aparecer esas cuestiones va a haber mejores condiciones para que la familia se pueda instalar a vivir de manera permanente en Añelo, que es el objetivo del municipio y de las empresas", entiende el empresario.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, y los desarrolladores del Parque Industrial Vaca Muerta en Añelo Gino Zavanella y Emiliano Mosotti.

"Un ingeniero en petróleo se recibe hoy y mañana tiene trabajo", completó uno de los representantes de una energética que opera en la zona. Sin embargo, hay una advertencia que apunta hacia adentro. "La persona que siempre laburó en la industria necesita un reskilling, si no el cuello de botella va a ser el de recursos humanos”, entiende esta fuente.

Esa percepción tiene respaldo documental. La Investigación Prospectiva en el Upstream del Petróleo y Gas, elaborada por Fundación YPF, es el estudio que sirvió de base para la creación del Instituto Vaca Muerta, y su punto de partida explica todo lo demás: la industria transita un cambio de paradigma, de industria pesada a industria 4.0, intensiva en conocimiento.

En el upstream no convencional, detalla el trabajo, la especialización se orienta a la perforación horizontal y direccional en multiramas, la fractura hidráulica y la terminación de pozos, con tecnologías como walking rigs, dispositivos inteligentes y autónomos, microsísmica, PLC, telemetría, teledetección, geonavegación, perforación con presión gestionada y registro de pozo.

La exploración y explotación se realiza bajo el paradigma del yacimiento digital: automatización y sensorización, inteligencia artificial predictiva aplicada en pozos, blockchain, machine learning, data mining, SCADA de cuarta generación y migración al internet industrial de las cosas en la nube. El mantenimiento predictivo pasa a estar mediado por la ciencia de datos.

El estudio identifica cuatro tendencias en las calificaciones de los trabajadores, y son las siguientes.

Primero, mayores requisitos educativos en los perfiles de ingreso y operativos: secundario completo, de preferencia técnico medio.

Segundo, una demanda de mayores calificaciones en las ocupaciones de base, por el incremento de complejidad técnica y el impacto de las tecnologías 4.0.

Tercero, una marcada necesidad de formación continua en ingenierías y en certificación de calidad, seguridad y excelencia operacional.

Cuarto, fuerte rotación en las ocupaciones de alta calificación -tecnología, ciencia de datos, ingeniería senior-, que obliga a las empresas a diseñar estrategias de retención.

Frente a ese diagnóstico, el sector privado también armó sus propios circuitos de formación. Pan American Energy, por ejemplo, acordó con escuelas técnicas de Río Negro modificar la grilla de contenidos para vincularlas con especialidades en petróleo y gas. La compañía sostiene hoy unos 21.000 empleos directos e indirectos, la mitad de ellos en Cerro Dragón, y proyecta que la industria sume otros 10.000 en los próximos cinco años.

Por otro lado, en marzo de este año se inauguró en el Polo Tecnológico de Neuquén, donde funciona el Instituto Vaca Muerta, impulsado por Fundación YPF junto a operadoras y empresas de servicios, con financiamiento mayoritariamente privado. Forma técnicos en perforación, fractura, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación y plantas de tratamiento, y sumó como socias a TotalEnergies, Pluspetrol y trece compañías de servicios.

El presidente y CEO de YPF puso firme las proyecciones laborales en el sector: el desarrollo a gran escala de la formación podría alcanzar un pico superior a los 90.000 nuevos puestos de trabajo, con un promedio cercano a los 75.000 empleos adicionales entre 2027 y 2030, sobre un plan de inversión estimado en u$s 130.000 millones en cinco años.

Aunque son números auspiciosos, se leen bajo la advertencia que deslizó una fuente del sector: "Vaca Muerta es el corazón de los dólares. Pero en términos de empleo, no se le puede pedir a Vaca Muerta lo que Vaca Muerta hasta un punto puede dar".

Asimismo, hay otra dimensión que los cuadros de proyección no logran mostrar y es la del sacrificio diario. El trabajador petrolero puede operar al sol con 45 grados en el yacimiento en verano y con diez bajo cero en invierno. Es un empleo bien pago, pero físicamente exigente y sostenido sobre regímenes que reordenan la vida entera: en la industria puede regir el esquema de 15 por 15, o 7 por 7.

Los camioneros, por ejemplo, que trasladan arena desde Entre Ríos hasta las plantas de arena trabajan 60 días seguidos por 15 de descanso. Otros regímenes son de 12 días por 3, o de 21 días por 7 de franco. “Se reestructura toda la vida familiar, incluso siento que cuando llego a casa, molesto. Tu pareja te tiene que conocer así”, resumió un camionero que visita Añelo seguido.