Litio en alza en Jujuy: Cauchari Olaroz alcanzó su máxima producción y avanza con nuevos proyectos

Lithium Argentina consolida récord de producción en Jujuy y se posiciona para la próxima fase de expansión. En el tercer trimestre del 2025 registró costos por debajo de u$s6.285 la tonelada vendida.

Cauchari Olaroz. El desempeño productivo del proyecto de Ganfeng Lithium y Lithium Argentina vino acompañado por una reducción significativa de los costos operativos en efectivo.

En un contexto en el que el litio vuelve a mostrar señales de estabilización y recuperación en los mercados internacionales , Lithium Argentina AG cerró 2025 con un desempeño operativo destacado en su operación Cauchari Olaroz, ubicada en Jujuy , y reafirmó su posicionamiento como una de las mayores productoras de litio del país .

Según informó la compañía, la producción total de carbonato de litio durante el año alcanzó aproximadamente 34.100 toneladas , ubicándose en el extremo superior de la guía anual prevista, que oscilaba entre 30.000 y 35.000 toneladas .

El dato más relevante se registró en el cuarto trimestre , cuando la operación alcanzó un récord trimestral cercano a las 9.700 toneladas , con una tasa de utilización promedio del 97% de la capacidad nominal , reflejo de una mayor estabilidad y madurez operativa del proyecto.

El desempeño productivo vino acompañado por una reducción significativa de los costos operativos en efectivo . Para el cuarto trimestre de 2025, la compañía anticipó costos por debajo de los u$s6.000 por tonelada de carbonato de litio vendida , frente a los u$s6.285 por tonelada registrados en el tercer trimestre.

Esta mejora respondió, según explicó la empresa, a procesos de optimización continua , mayores volúmenes de producción y una curva de aprendizaje que comienza a reflejarse en la estructura de costos del proyecto, un factor clave en un mercado que todavía atraviesa una etapa de normalización tras la volatilidad de los últimos dos años.

EXAR litio minería Jujuy planta proyecto Cauchari-Olaroz EXAR

Solidez financiera y generación de caja

Desde el punto de vista financiero, Cauchari Olaroz cerró 2025 con una posición robusta. Durante el cuarto trimestre se proyecta una reducción de la deuda neta por u$s26 millones, junto con distribuciones por u$s15 millones tanto a Ganfeng Lithium como a Lithium Argentina.

Además, la operación cuenta con una liquidez superior a los u$s150 millones, considerando caja disponible y líneas de crédito no utilizadas, lo que le otorga margen para afrontar la próxima etapa de crecimiento en un escenario de mayor selectividad del capital global.

Expansión y RIGI: la próxima etapa de crecimiento

En diciembre, la compañía presentó las solicitudes de permisos ambientales y de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la Etapa 2 de expansión de Cauchari Olaroz, que contempla un aumento de capacidad de 45.000 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio.

En paralelo, la solicitud de ingreso al RIGI para el proyecto Pozuelos–Pastos Grandes se encuentra en su fase final y se espera su presentación formal durante el primer trimestre de 2026, un paso clave para destrabar inversiones de largo plazo en el norte argentino.

Un contexto de mercado más favorable para el litio

Los resultados de Lithium Argentina se dan en un momento en el que el mercado comienza a mostrar señales más constructivas para el litio, luego del ajuste de precios registrado entre 2023 y 2024. De acuerdo con proyecciones recientes del sector, los precios del carbonato de litio podrían converger hacia niveles del orden de u$s22.000 por tonelada, impulsados por una demanda estructural asociada a la electromovilidad, el almacenamiento energético y la transición energética global.

Este escenario refuerza el atractivo de los proyectos argentinos, especialmente aquellos que ya se encuentran en producción o en etapas avanzadas de desarrollo, con costos competitivos y acceso a esquemas de estabilidad fiscal y regulatoria como el RIGI.

Liderazgo productivo en Argentina

El CEO de Lithium Argentina, Sam Pigott, destacó que los resultados de 2025 representan un hito clave para la compañía. Según señaló, el desempeño de Cauchari Olaroz consolida a la operación como la mayor productora de litio de la Argentina y evidencia avances concretos en disciplina operativa, reducción de costos y preparación para la próxima fase de expansión.

Con producción récord, costos en descenso y proyectos de crecimiento en marcha, Lithium Argentina se posiciona como uno de los actores centrales del nuevo ciclo del litio en el país, en un contexto en el que el mineral vuelve a ganar protagonismo en la agenda energética y minera global.