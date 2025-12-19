EXAR solicitó el RIGI para ampliar Cauchari-Olaroz en Jujuy y llevar su producción de litio a 85.000 toneladas anuales

EXAR pidió ingresar al RIGI para una ampliación clave en Jujuy con tecnología DLE, que sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

EXAR , uno de los principales productores de carbonato de litio de la Argentina , dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento al presentar formalmente ante las autoridades nacionales la solicitud para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

El objetivo es avanzar con la ampliación de su proyecto Cauchari-Olaroz , ubicado en Jujuy , que permitirá sumar 45.000 toneladas anuales de capacidad productiva y elevar la producción total hasta las 85.000 toneladas por año.

Según informó la compañía, el proyecto de ampliación contempla la incorporación de tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés) , un cambio relevante en el esquema productivo.

El método DLE permite una mayor eficiencia en la recuperación del litio y, al mismo tiempo, una reducción significativa en el consumo de agua y energía, dos variables sensibles en los desarrollos en salares.

La etapa inicial de exploración y prospección comenzó en 2009. Una vez obtenidos los permisos de operación, en 2018 se inició la construcción de la planta que demandó un plazo de 5 años y una inversión de 979 millones de dólares.

Desde EXAR señalaron que esta decisión está alineada con su compromiso de producción responsable, uso eficiente de los recursos naturales y mejora continua de sus estándares ambientales.

EXAR es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz.

El anuncio llega luego de un proceso de crecimiento acelerado desde la entrada en operación de la planta en 2023. En su primer año productivo, EXAR alcanzó las 6.000 toneladas de carbonato de litio. En 2024, la producción superó las 25.000 toneladas, un salto que consolidó a la compañía como el principal productor del país. Para 2025, la empresa proyecta un volumen de entre 30.000 y 35.000 toneladas, muy cercano a su actual capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales.

Este desempeño productivo tuvo un correlato directo en el impacto económico y social de la operación. Durante 2024, el 91% de las erogaciones de EXAR se realizaron dentro de la Argentina, con una fuerte concentración en Jujuy. Actualmente, la compañía genera más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y sostiene una red de más de 820 proveedores nacionales, lo que la convierte en un actor central dentro del entramado productivo del litio argentino.

Para 2025, EXAR tiene previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, cercanos a la actual capacidad instalada de 40.000 toneladas.

Desde la empresa destacaron que la ampliación proyectada no solo incrementará la capacidad productiva, sino que también profundizará el efecto multiplicador sobre la economía local y regional. La incorporación de nueva tecnología, mayores volúmenes de producción y una operación de mayor escala implican más empleo, más demanda de bienes y servicios y una mayor integración de proveedores locales a la cadena de valor, subrayaron.

El presidente de EXAR, Simón Pérez Alsina, subrayó que la iniciativa representa “un paso crucial en términos de crecimiento y competitividad en el mercado global” y remarcó que el proyecto “refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la creación de empleo en la provincia de Jujuy”.

En la misma línea, Pérez Alsina sostuvo que la ampliación permitirá seguir aportando a la transición energética mundial a través de la producción responsable y eficiente de litio, un recurso estratégico para el futuro.

Simón Pérez Alsina Minera EXAR.jpg Simón Pérez Alsina, presidente de EXAR, recordó que la empresa genera más de 2.000 empleos, entre directos e indirectos, y trabaja con más de 820 proveedores nacionales en nuestra cadena de valor.

La solicitud de ingreso al RIGI apunta a consolidar el marco de incentivos para una de las mayores inversiones del sector litio en el país. En un escenario global donde los capitales compiten por previsibilidad, reglas claras y estabilidad a largo plazo, la decisión de EXAR busca asegurar condiciones que le permitan ejecutar la ampliación en tiempo y forma, manteniendo a la Argentina como un actor relevante dentro del mapa mundial del litio.