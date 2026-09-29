Lake Resources obtuvo la DIA para Kachi, prepara RIGI y avanza hacia una planta de 25.000 toneladas de litio en Catamarca

El proyecto de Lake Resources recibió la Declaración de Impacto Ambiental de Catamarca y entra en la etapa FEED. La compañía prepara además su ingreso al RIGI y busca avanzar con financiamiento y socios estratégicos.

Kachi contempla una primera fase de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente mediante tecnología de extracción directa.

Lake Resources obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de litio Kachi, en Catamarca , un permiso clave que permite al desarrollo avanzar desde la etapa de evaluación ambiental hacia la ingeniería de detalle previa a una eventual decisión final de inversión.

La autorización fue aprobada por el Ministerio de Minería de Catamarca a cargo de Teresita Relagado luego de completar el proceso de consulta pública y las evaluaciones realizadas por distintos organismos provinciales.

Para la compañía australiana, el otorgamiento de la DIA representa uno de los principales hitos en el desarrollo de Kachi y habilita el inicio de la etapa Front-End Engineering Design (FEED) . El proyecto contempla una primera fase con una capacidad de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) .

Según el comunicado oficial recibido por Energy Report , Lake Resources buscará ahora optimizar el diseño, definir costos de capital, avanzar con proveedores y preparar la documentación técnica necesaria para estructurar el financiamiento. Esta novedad también fue informada a la Australian Securities Exchange (ASX, por su siglas en inglés) o en español conocido como el Mercado de Valores de Australia es la principal bolsa de valores en Australia. La Bolsa de Valores empezó como una bolsa estatal separada establecida a principios de 1861.

La nueva fase de ingeniería se apoyará en el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) , su posterior adenda y los trabajos desarrollados junto con Hatch y Lilac Solutions .

El objetivo será profundizar la definición de los componentes civiles, estructurales, mecánicos y eléctricos de la primera etapa productiva. También se avanzará con la selección y contratación de equipamiento de largo plazo de entrega, la integración de proveedores y la planificación de las obras tempranas.

Lake Resources también prevé trabajar sobre la logística de construcción, los cronogramas de montaje modular y la mitigación de riesgos operativos en el sitio.

Con la autorización ambiental obtenida, Lake Resources también quedó en condiciones de avanzar con la presentación de la solicitud de adhesión de Kachi al RIGI. Lake Resources

La documentación que surja de la etapa FEED será utilizada además en las conversaciones que la compañía mantiene con potenciales socios estratégicos, compradores de producción, agencias de crédito a la exportación y entidades financieras. La empresa señaló que Citi y J.P. Morgan actúan como sus principales asesores financieros en este proceso.

David Dickson, Managing Director y CEO de Lake Resources, definió la DIA como “el hito más importante en la historia de Lake Resources y Kachi” y sostuvo que el permiso permite pasar de una etapa centrada en la obtención de autorizaciones hacia la ejecución detallada y el financiamiento del proyecto.

“Con la DIA asegurada podemos avanzar hacia FEED”, afirmó el ejecutivo, quien también destacó el trabajo realizado junto con las autoridades provinciales y las comunidades locales durante el proceso de evaluación.

Una DIA con condiciones ambientales específicas

La aprobación ambiental incorpora además obligaciones que deberán ser cumplidas antes del comienzo de las operaciones comerciales. Entre ellas se encuentra una zona de exclusión superficial de 200 metros alrededor de la costa de la laguna, incorporada por los ministerios de Ambiente y Minería de Catamarca dentro del esquema de gestión ambiental de Kachi.

Lake Resources

Según Lake Resources, la compañía trabaja actualmente en una actualización de sus recursos minerales para incorporar esta restricción. La empresa indicó que, de acuerdo con sus estimaciones actuales, la zona de exclusión no afectaría la reserva de mineral existente ni el plan de desarrollo del campo de pozos previsto para sostener el perfil de producción.

El desarrollo utilizará la tecnología de extracción directa de litio (DLE) de Lilac Solutions. Lake sostiene que el sistema fue seleccionado por su esquema de recuperación de litio y manejo de la salmuera y afirma que más del 99% de la salmuera procesada sería retornada al acuífero.

La obtención de la DIA también implicó un compromiso económico con la provincia. Lake Resources anunció un aporte de u$s1 millón al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de Catamarca, que será desembolsado en cuotas entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Según la compañía, los fondos estarán destinados a proyectos de infraestructura provincial con impacto directo sobre las comunidades locales.

El próximo paso: RIGI y financiamiento

Con la autorización ambiental obtenida, Lake Resources también quedó en condiciones de avanzar con la presentación de la solicitud de adhesión de Kachi al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa señaló que la presentación se encuentra en una instancia avanzada de preparación y que continuará informando al mercado a medida que se concreten nuevos hitos vinculados con el FEED, el RIGI y el financiamiento estratégico.

Para Lake, la obtención de la DIA modifica además la posición del proyecto frente a potenciales inversores y socios comerciales. La compañía busca utilizar el avance regulatorio y la ingeniería acumulada para profundizar las conversaciones de financiamiento de deuda, ingreso de capital estratégico y acuerdos de offtake.

La etapa FEED será, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa, la última instancia de ingeniería antes de una eventual Decisión Final de Inversión (FID).

Kachi queda así frente a una nueva etapa: con el permiso ambiental provincial obtenido, el foco pasa ahora por definir técnicamente la primera fase de 25.000 toneladas anuales, cerrar costos, estructurar el financiamiento y avanzar con el RIGI antes de llegar a la decisión de inversión.