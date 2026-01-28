Salarios: capacitan para acceder a empleos de hasta $7,5 millones por mes en Vaca Muerta

Un instituto impulsado por YPF, TotalEnergies y Pluspetrol formará técnicos para cubrir los puestos más demandados de la industria petrolera.

Con salarios que superan ampliamente el promedio del mercado laboral argentino, la capacitación técnica se consolida como una de las principales vías de acceso a empleo formal y bien remunerado en el sector energético.

El crecimiento de Vaca Muerta sigue generando oportunidades laborales de alta remuneración , pero con un requisito clave: formación técnica específica . En ese contexto, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) lanzó un programa intensivo orientado a preparar trabajadores para acceder a empleos con salarios promedio cercanos a los $7,5 millones mensuales .

La iniciativa es impulsada por la fundación de YPF y cuenta con la participación directa de TotalEnergies y Pluspetrol , que se incorporaron este mes como socias activas del proyecto, con participación y voto en su conducción.

El programa está pensado para personas que buscan insertarse laboralmente en la industria del oil & gas , especialmente en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. También está orientado a trabajadores con experiencia previa que necesiten reconvertirse o actualizar sus conocimientos técnicos para mejorar su empleabilidad.

El plan inicial tendrá una duración de cuatro meses , con una carga total de 304 horas de capacitación , y permitirá formar entre 2.000 y 3.000 personas por año .

La formación está enfocada en ocho perfiles técnicos clave , que concentran la mayor demanda laboral y los salarios más altos del sector:

Técnicos en perforación

Operadores de fractura hidráulica

Técnicos de producción

Técnicos en mantenimiento eléctrico

Técnicos en mantenimiento mecánico

Técnicos en instrumentación

Operadores de plantas de tratamiento de agua y crudo

Operadores de plantas de tratamiento de gas

Estos puestos son críticos para la operación diaria de los yacimientos y presentan dificultades de cobertura por falta de personal calificado, lo que eleva las remuneraciones.

Vaca Muerta ¿Cómo son las capacitaciones para Vaca Muerta?

Formación práctica en un pozo real

Uno de los principales diferenciales del programa es la formación práctica en un pozo escuela, ubicado en la zona del Río Neuquén. Allí, los participantes podrán realizar prácticas y maniobras reales en un entorno controlado, similar al que encontrarán luego en los yacimientos.

La capacitación se completa con clases en la sede del instituto en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios, donde especialistas del sector dictan entrenamientos prácticos alineados con los estándares de las operadoras.

Seguridad y habilitación para trabajar en yacimientos

El programa incluye un curso de ingreso a campo, orientado a unificar criterios y estándares de seguridad, un requisito indispensable para trabajar en la industria petrolera. Además, se prevén instancias de entrenamiento continuo para trabajadores que ya se desempeñan en empresas del sector.

Cuántos empleos podría generar Vaca Muerta

Según estimaciones del propio instituto, la expansión de Vaca Muerta podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, distribuidos en más de 230 ocupaciones técnicas.

Durante 2025, la actividad hidrocarburífera alcanzó los 857,7 mil barriles diarios de petróleo y los 122,3 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que sostiene una demanda creciente de personal técnico calificado.

Una puerta de entrada al empleo mejor pago

En un escenario de expansión productiva y falta de mano de obra especializada, iniciativas como el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta buscan acortar la distancia entre formación y empleo, facilitando la inserción laboral en una de las industrias más dinámicas del país.