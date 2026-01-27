Río Negro adjudicó a PAE un nuevo permiso para explorar Vaca Muerta + Seguir en









El Gobierno de Río Negro adjudicó a Pan American Energy (PAE) el permiso de exploración del área hidrocarburífera Cinco Saltos Sur, ubicada en la Cuenca Neuquina. La empresa comprometió una inversión de u$s8,58 millones durante los próximos dos años para estudios y perforación exploratoria.

El área Cinco Saltos Sur se suma a los proyectos de exploración no convencional que Río Negro impulsa en la Cuenca Neuquina. Gobierno de Río Negro

El gobierno de Río Negro otorgó a la empresa Pan American Energy (PAE) un nuevo permiso para avanzar con tareas de exploración hidrocarburífera en el área Cinco Saltos Sur, en la Cuenca Neuquina. La adjudicación quedó formalizada a través del decreto provincial 32/26, fechado el 26 de enero de 2026.

La decisión se enmarca en la estrategia de la provincia para continuar impulsando la exploración no convencional en su territorio, particularmente en las áreas con potencial vinculado a la formación Vaca Muerta. Según lo informado oficialmente, PAE resultó adjudicataria tras presentar la mejor propuesta técnica y económica en el proceso licitatorio convocado por el Ejecutivo rionegrino.

La compañía se comprometió a realizar una inversión de u$s8,58 millones en un plazo de dos años. El plan de trabajo contempla, en una primera etapa, la realización de estudios geológicos y geofísicos, que permitirán obtener información detallada sobre las características del área. Posteriormente, se prevé la perforación de un pozo exploratorio que será clave para evaluar el potencial productivo del yacimiento.

Vaca Muerta Un área estratégica para el desarrollo no convencional El área Cinco Saltos Sur no registra actividad hidrocarburífera desde 1979. Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de siete pozos no convencionales perforados en los primeros permisos exploratorios posicionaron a esta zona como un área estratégica para el desarrollo de recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina.

En función de los resultados que arrojen los trabajos exploratorios comprometidos por PAE, la empresa podrá avanzar hacia una etapa posterior de desarrollo, que implicaría una mayor actividad en la zona. Esta definición quedará sujeta a la evaluación técnica y económica que surja de la perforación exploratoria prevista en el plan de inversión.

Desde la provincia destacaron que la adjudicación se suma a otras iniciativas orientadas a consolidar la presencia de Río Negro en el desarrollo de Vaca Muerta, un objetivo que viene ganando peso dentro de la política energética provincial. Requisitos ambientales y marco regulatorio Todos los trabajos exploratorios que se realicen en el área adjudicada deberán cumplir con requisitos específicos en materia ambiental y social. Entre ellos, se establece la elaboración de un Estudio de Sensibilidad Ambiental y Social detallado, con especial atención en zonas como el Perilago, el Arroyón y áreas cercanas a viviendas. Con esta nueva adjudicación, ya son cinco las áreas del lado rionegrino de la Cuenca Neuquina que tienen como objetivo la exploración no convencional hacia la formación Vaca Muerta: una concesión de explotación y cuatro permisos exploratorios actualmente vigentes.