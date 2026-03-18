Mega apuesta u$s360 millones al RIGI para ampliar su infraestructura y potenciar las exportaciones de Vaca Muerta

La compañía presentó un nuevo proyecto de inversión para expandir su capacidad de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural. La iniciativa apunta a aumentar exportaciones y acompañar el crecimiento del shale.

El CEO de la empresa, Tomás Córdoba, sostuvo que el proyecto busca consolidar una estrategia de largo plazo orientada a agregar valor al gas natural y aumentar la capacidad exportadora del país.

La energética Compañía Mega S.A. presentó un proyecto de inversión por u$s360 millones en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de ampliar su capacidad operativa y consolidar su rol en el desarrollo del midstream vinculado a Vaca Muerta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, elevada ante el Ministerio de Economía, forma parte del plan estratégico 2023-2028 de la compañía, que prevé desembolsos totales por unos u$s650 millones. El foco está puesto en fortalecer la infraestructura para la separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural (NGLs), un segmento clave para monetizar la creciente producción hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina.

El CEO de la empresa, Tomás Córdoba, sostuvo que el proyecto busca consolidar una estrategia de largo plazo orientada a agregar valor al gas natural y aumentar la capacidad exportadora del país. Según explicó, la inversión permitirá acompañar el crecimiento de la producción no convencional y mejorar la competitividad del sistema energético argentino.

Uno de los principales impactos del proyecto será el aumento de la capacidad productiva. La compañía estima que podrá incrementar en torno al 27% su producción total de NGLs, incorporando más de 500.000 toneladas anuales adicionales de productos como etano, propano, butano y gasolina natural.

Del volumen incremental, cerca del 80% estará destinado a exportaciones, principalmente como GLP y gasolina natural, mientras que el 20% restante se orientará al mercado interno, con foco en el abastecimiento de etano para la industria petroquímica.

Este perfil exportador refuerza el rol del sector energético como generador de divisas en un contexto donde Argentina busca consolidar nuevas fuentes de ingreso externo.

Obras en cuatro provincias clave

El plan de expansión se desarrollará entre 2026 y 2028 y abarcará obras en distintas provincias vinculadas a la cadena de valor del gas y el petróleo.

Entre los principales proyectos se destaca la construcción de nuevas plantas de rebombeo en General Roca y La Adela, destinadas a incrementar la capacidad de transporte del sistema de NGLs que conecta la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca.

A esto se suman ampliaciones en la Planta Separadora de Loma La Lata, en la provincia de Neuquén, y adecuaciones en la planta fraccionadora ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca.

Estas obras buscan optimizar el acondicionamiento del gas natural, facilitar su inyección en los sistemas de transporte y mejorar la evacuación y comercialización de los líquidos asociados.

Infraestructura clave para el midstream

Compañía Mega es el único operador en Argentina de un poliducto dedicado al transporte de líquidos del gas natural, una infraestructura estratégica que conecta la Cuenca Neuquina con el sistema industrial y portuario de Bahía Blanca.

Este sistema permite procesar y trasladar los líquidos asociados al petróleo y gas no convencional, garantizando tanto el abastecimiento del mercado interno como la exportación hacia distintos destinos.

Con la ampliación prevista, la compañía proyecta alcanzar una capacidad total superior a 2,5 millones de toneladas anuales de NGLs, consolidándose como un actor central en el desarrollo del midstream argentino.

Impacto en empleo y actividad económica

Además del impacto productivo, el proyecto tendrá efectos sobre el empleo y la actividad económica. Durante la etapa de construcción se estima una demanda pico de alrededor de 600 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos vinculados a tareas de ingeniería, logística, construcción y provisión de equipos.

Este dinamismo se suma al efecto multiplicador que suele generar la inversión energética en las economías regionales, particularmente en provincias vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

El RIGI como motor de nuevas inversiones

La presentación del proyecto bajo el esquema del RIGI refleja el rol que este régimen busca jugar como herramienta para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos.

En el caso del midstream, donde las obras de infraestructura requieren altos niveles de capital y largos plazos de recuperación, este tipo de incentivos resulta clave para viabilizar proyectos que acompañen el crecimiento de Vaca Muerta.

En ese marco, la apuesta de Compañía Mega se inscribe en una tendencia más amplia de expansión de la infraestructura energética, con el objetivo de transformar el potencial geológico en exportaciones concretas y generación de divisas.