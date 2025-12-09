Nueva etapa para la minería en Mendoza: CAEM celebró la aprobación ambiental de dos proyectos clave + Seguir en









La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó que la provincia abrió “una nueva era de desarrollo productivo sostenible”.

Desde CAEM subrayaron que la decisión trasciende las fronteras provinciales y constituye una señal positiva para toda la Argentina.

La decisión del Senado de Mendoza de aprobar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino y de la exploración Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) fue recibida como un hito histórico por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que destacó que la provincia abrió “una nueva era de desarrollo productivo sostenible”.

Según la entidad, el avance legislativo marca el primer paso de una transformación profunda que permitirá diversificar la matriz productiva y consolidar una hoja de ruta hacia el desarrollo a largo plazo. “Es una apuesta que piensa en el futuro de Mendoza en los próximos 100 años”, remarcaron.

El cobre, eje de la transición energética y de oportunidades económicas Para CAEM, el desarrollo del cobre -mineral crítico para la transición energética global- traerá múltiples oportunidades:

empleo de calidad ,

dinamización de cientos de pymes locales ,

inversiones en tecnología e innovación ,

mayor competitividad regional. Proyectos estratégicos como PSJ Cobre Mendocino posicionan a Mendoza como un nuevo actor dentro del mapa global de minerales críticos. La cámara remarcó que esta oportunidad puede traducirse en inversiones de gran escala y un impulso directo a las economías locales.

Una señal para la Argentina y un modelo de “minería responsable” Desde CAEM subrayaron que la decisión trasciende las fronteras provinciales y constituye una señal positiva para toda la Argentina, especialmente en un contexto donde la minería busca consolidarse como uno de los motores del ingreso de divisas y la industrialización.

En su mensaje, la institución destacó que Mendoza demostró que desarrollo económico, cuidado ambiental y bienestar social pueden convivir bajo un esquema de previsibilidad regulatoria y diálogo sostenido entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía. La cámara renovó su compromiso de acompañar este nuevo ciclo minero en la provincia, aportando experiencia técnica e impulsando estándares de excelencia. “Trabajaremos para que la minería en Mendoza sea sinónimo de desarrollo, transparencia y futuro”, afirmaron desde la organización, que destacó el valor del consenso institucional alcanzado para habilitar proyectos largamente esperados.

