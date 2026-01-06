Nuevo récord histórico de generación de energía nuclear

Con estos resultados, la energía nuclear vuelve a ratificar su rol estratégico dentro de la matriz energética argentina, aportando generación continua, estabilidad al sistema eléctrico y una base sólida para el desarrollo económico del país.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. cerró 2025 con un nuevo récord histórico de generación eléctrica , consolidando por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual y reafirmando el rol estratégico de la energía nuclear en el abastecimiento energético del país.

Durante el último año, la compañía alcanzó una generación neta total de 10.760.572 MWh , superando la marca registrada en 2024, que había sido de 10.449.015 MWh netos . El nuevo hito confirma el alto desempeño operativo del parque nuclear argentino y su aporte sostenido como energía de base al sistema eléctrico nacional.

El récord anual estuvo acompañado además por marcas individuales en dos de las tres centrales operadas por la empresa. La Central Nuclear Embalse alcanzó en 2025 una generación neta de 5.352.203 MWh , superando su récord anterior de 5.224.058 MWh , registrado en 2023. A su vez, la Central Nuclear Atucha II produjo 5.408.370 MWh netos , por encima de su máximo histórico previo de 5.200.490 MWh , alcanzado en 2016.

Desde la compañía destacaron que estos resultados reflejan el elevado nivel de confiabilidad y eficiencia operativa de las centrales nucleares argentinas, así como el compromiso permanente con la seguridad del suministro eléctrico. En un contexto de creciente demanda y necesidad de generación firme, la energía nuclear volvió a mostrar su capacidad para operar con altos factores de carga y previsibilidad.

En paralelo al récord de generación, Nucleoeléctrica continúa avanzando en proyectos clave para asegurar la continuidad y el fortalecimiento del parque nuclear nacional. En la Central Nuclear Atucha I progresa el Proyecto de Extensión de Vida , una de las obras de infraestructura energética más relevantes del país. A un año del inicio de la parada programada, el proyecto ya presenta un 48% de avance , con importantes progresos en la modernización de sistemas esenciales.

Esta iniciativa permitirá que Atucha I continúe aportando energía segura y confiable durante 20 años adicionales, consolidando su rol como fuente de generación de base dentro del sistema eléctrico argentino.

Asimismo, en Atucha II avanza el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), que registra un 38% de progreso. Se trata de una obra estratégica para garantizar el futuro operativo de la central y asegurar una gestión responsable del combustible nuclear usado, de acuerdo con los estándares internacionales más exigentes en materia de seguridad y medio ambiente.

Energía nuclear y seguridad energética

El nuevo récord de generación y el avance sostenido de los proyectos estratégicos refuerzan el aporte de Nucleoeléctrica al crecimiento del país y a la seguridad energética nacional. En un escenario de transición energética, desde la empresa recalcaron que la energía nuclear continúa posicionándose como una fuente confiable, eficiente y libre de emisiones de carbono, capaz de complementar el desarrollo de las energías renovables.

Nucleoeléctrica Argentina es la empresa responsable de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Además de comercializar la energía producida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la compañía gestiona proyectos destinados a garantizar la operación segura de sus instalaciones y a evaluar el desarrollo de futuras centrales nucleares en territorio nacional.