Argentina exhibió su liderazgo en tecnología nuclear en un foro del OIEA en Paraguay

El país participó del encuentro regional sobre reactores modulares pequeños en Asunción, donde mostró su experiencia en toda la cadena nuclear y reafirmó su rol estratégico en América Latina.

Argentina volvió a posicionarse como uno de los actores centrales del desarrollo nuclear en América Latina al participar de la segunda edición del SMR School organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , que se realizó en Asunción, Paraguay.

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El encuentro reunió a representantes de países de la región, organismos internacionales y referentes del sector con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer capacidades en torno a los reactores modulares pequeños (SMR), una de las tecnologías más prometedoras para el futuro de la energía.

La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli , quien destacó el posicionamiento del país como proveedor de conocimiento y servicios en el desarrollo nuclear.

Durante su intervención, Ramos Nápoli puso en valor la experiencia acumulada por Argentina a lo largo de décadas en el sector nuclear, así como su capacidad para acompañar a otros países en el desarrollo de sus programas.

El funcionario subrayó que el país no solo cuenta con capacidades tecnológicas, sino también con experiencia en todas las etapas de la cadena de valor, desde el diseño y la ingeniería hasta la operación y el ciclo de combustible.

En ese sentido, afirmó que Argentina está en condiciones de brindar apoyo a aquellos países que están dando sus primeros pasos en el sector nuclear, al tiempo que remarcó la necesidad de fortalecer la formación de recursos humanos.

La capacitación aparece como un eje central en el desarrollo de esta industria, especialmente en un contexto donde la demanda de profesionales especializados crece a nivel global.

Los SMR, en el centro de la agenda energética

El evento estuvo enfocado en el desarrollo de los SMR, una tecnología que gana protagonismo en el mundo por su flexibilidad, menores costos iniciales y capacidad de adaptación a diferentes sistemas energéticos.

Energía nuclear La comitiva argentina, encabezada por Federico Ramos Nápoli, destacó las capacidades locales y el potencial de cooperación regional en energía nuclear.

Durante las jornadas se abordaron aspectos clave como la planificación de proyectos, los marcos regulatorios, los esquemas de financiamiento y la preparación para la operación de estas nuevas tecnologías.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del director general del OIEA, Rafael Grossi, quien participó de manera virtual y destacó la importancia de la cooperación internacional para garantizar un desarrollo seguro y sostenible de la energía nuclear.

El aporte de la industria argentina

La presencia argentina no se limitó al plano institucional. La delegación incluyó a representantes de organismos y empresas clave del sector, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina, CONUAR, Dioxitek y Uramerica. Estos actores compartieron su experiencia en distintos segmentos de la industria, mostrando el carácter integrado del desarrollo nuclear argentino.

En ese marco, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, participó de un panel sobre planificación de proyectos y modelos de inversión, donde puso el foco en los desafíos asociados a la implementación de nuevas tecnologías.

“El desarrollo nuclear comienza mucho antes de la construcción de un reactor”, señaló, al remarcar la importancia de contar con marcos regulatorios sólidos, capacidades técnicas locales y organizaciones preparadas para garantizar una operación segura desde el inicio.

Cooperación regional y proyección internacional

El encuentro concluyó con espacios de intercambio entre los participantes, orientados a fortalecer la cooperación regional y promover el desarrollo de la energía nuclear como una fuente segura, confiable y escalable.

En ese contexto, la participación argentina consolidó su rol como referente en América Latina, no solo por su trayectoria histórica, sino también por su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas.

La apuesta por los SMR y la articulación con otros países de la región forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a la Argentina en el nuevo escenario energético global, donde la energía nuclear vuelve a ganar protagonismo como complemento clave de la transición energética.