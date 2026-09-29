Antes de viajar a París, Javier Milei invitó a inversores a "llenarse los bolsillos" en la Argentina

Defendió el RIGI y descalificó a la oposición por sus críticas al régimen. Además, destacó el respaldo de Emmanuel Macron en las negociaciones con el FMI.

Javier Milei invitó a inversores europeos a "llenarse los bolsillos" en Argentina, defendiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente Javier Milei convocó a los inversores franceses a "venir a llenarse los bolsillos en la Argentina" , antes de viajar a París para participar de la Argentina Week . En una entrevista cuya primera parte se conoció este martes, defendió el RIGI y cuestionó a la oposición.

En diálogo con Le Point , el mandatario sostuvo que las ganancias de las empresas contribuirán a generar trabajo y respaldó las garantías que ofrece su gestión a quienes inviertan en el país. "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos", afirmó.

"Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos" , expresó.

Al responder a las críticas contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , Milei endureció el tono: "Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos". Luego agregó: "No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894".

También recurrió a una comparación con personajes de dibujos animados para descalificar a sus adversarios: "¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar".

Como parte de su defensa del régimen, el jefe de Estado aseguró que la acción de YPF "había caído a 3 dólares" durante el kirchnerismo y que actualmente "supera los 50". Además, afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de u$s5.000 millones a un superávit de u$s10.000 millones.

En cuanto al comercio exterior, proyectó que las exportaciones superarán este año los u$s100.000 millones y alcanzarán entre u$s180.000 millones y u$s200.000 millones en 2031.

Javier Milei destacó su vínculo con Emmanuel Macron y defendió el libre comercio

Consultado sobre su relación con el presidente francés, Emmanuel Macron, Milei afirmó: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo". También describió a Francia como "uno de los mayores inversores en la Argentina".

El mandatario sostuvo que Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvieron "un rol determinante" para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó, ese respaldo permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo.

"Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", expresó sobre su par francés. En tono de broma, añadió: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol".

Sobre sus diferencias económicas con Macron, señaló: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

Javier Milei sobre Emmanuel Macron: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo".

La entrevista también abordó la compra de submarinos, por la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha. Al respecto, Milei evitó adelantar una definición: "Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos".

En relación con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, rechazado por los productores agropecuarios franceses, el Presidente volvió a defender la apertura comercial. "Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas", aseveró.

La segunda parte de la entrevista se publicará este miércoles bajo el título "La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos".

La agenda de la Argentina Week

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, que reunirá a ministros, gobernadores y a los principales empresarios del país.

En tanto, el viernes 2 de octubre estará dedicado a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Ese día también tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las principales autoridades del organismo y sus expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos globales.

Del encuentro participarán el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión surgidas a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina para los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, además de los proyectos en marcha destinados a ampliar los recursos y generar nuevas fuentes de trabajo.

También estarán presentes empresarios del sector, entre ellos Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

Entre las 11:00 y las 14:00 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

El encuentro abordará además temas vinculados con agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y las condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa.

Durante la jornada se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La agenda incluirá además un evento de premiación al presidente Javier Milei por parte del Paris Economic Forum.

En el marco de la Argentina Week, Milei también mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. A las 05:30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE.

Por la tarde, a las 13.50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego, a las 15.00, participará de la recepción ofrecida por Macron a la delegación oficial argentina.