Glencore anunció u$s4 mil millones de inversión para el Proyecto Agua Rica en Catamarca

El Comité Evaluador de grandes inversiones aprobó el ingreso al RIGI de la compañía anglo-suiza. Gary Nagle, CEO de Glencore, estuvo presente en Argentina Week.

El Proyecto Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en u$s4.000 millones para su desarrollo,

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle , anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica , en la provincia de Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia . El Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Agua Rica, de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore.

El Proyecto Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en u$s4.000 millones para su desarrollo , de acuerdo con lo anunciado por la compañía. Durante los primeros dos años se prevé una inversión de u$s771 millones , casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen . El proyecto será financiado con aportes de capital y deuda de Glencore.

A su vez, Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones estimadas en u$s2.167 millones por año . La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales, indica multinacional anglo-suiza.

El proyecto aprovechará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y transportado a través de un mineraloducto hasta Tucumán y, posteriormente, por tren hasta el puerto de Rosario.

En materia de empleo, durante la etapa de construcción se generarán hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que en la etapa de operación se prevén 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

La empresa está comprometida con la generación de empleo local y el fortalecimiento de las cadenas de valor en la región. El proyecto también contempla obras de infraestructura en la región, vinculadas a rutas, energía y agua.

La aprobación de Agua Rica se suma a los proyectos que ingresan al RIGI y que apuntan a ampliar la inversión productiva, la generación de empleo y las exportaciones argentinas. El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que el comienzo de la operación se estima para octubre de 2031.

Gary Nagle, CEO de la compañía, estuvo presente en el segundo día de Argentina Week exponiendo en el panel “El potencial del cobre, proyectos Pachón y Mara”, a quién lo tuvo como único orador.

Allí, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó: "Cuando se compara la Argentina posterior al RIGI con los competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, hoy la Argentina es más competitiva. Y el capital no conoce fronteras: va hacia la mejor relación riesgo-retorno”.

A su vez, elogió los beneficios que ofrece el RIGI para los inversores: “es el factor clave para que Glencore pueda invertir entre u$s 14.000 y u$s 20.000 millones en Argentina en los próximos 10 años”.

Por último, advirtió que el sector privado tiene la capacidad de construir, pero “las condiciones deben estar dadas”. En ese sentido planteó la estabilidad, tranquilidad y retornos de capital como factores centrales “para que esa infraestructura se construya”.