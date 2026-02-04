Petróleo, oro y metales: suben los activos de refugio y las materias primas clave por tensiones geopolíticas

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsan los precios del crudo, el oro y los metales industriales, en un mercado global atravesado por alta volatilidad y movimientos defensivos de los inversores.

Los principales activos vinculados a materias primas operaron con subas este miércoles, en un contexto marcado por la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán y por movimientos defensivos de los inversores a nivel global. El petróleo, el oro y varios metales básicos mostraron avances significativos , aunque con comportamientos diferenciados según el mercado y el activo.

En el mercado energético, los precios del crudo reaccionaron al alza ante los temores de una posible interrupción en los flujos de petróleo desde Medio Oriente, una región clave para el abastecimiento global. Al mismo tiempo, una venta masiva de acciones a nivel internacional limitó el alcance de las subas.

El crudo Brent, referencia para los mercados internacionales, avanzó 0,7% y se ubicó en u$s67,79 por barril , mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 0,8%, hasta u$s63,73 por barril .

Durante la semana, ambos contratos mostraron una elevada volatilidad, oscilando entre las expectativas de conversaciones diplomáticas para reducir tensiones entre Washington y Teherán y el temor a una escalada que afecte el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

El impacto alcista se vio parcialmente contenido por el mal desempeño de los mercados accionarios globales, que suelen moverse en sintonía con los precios del petróleo y generaron presión vendedora sobre los activos de riesgo.

A esto se sumó un dato relevante del mercado estadounidense: las reservas de crudo habrían caído en más de 11 millones de barriles durante la última semana, según cifras preliminares del Instituto Americano del Petróleo (API). El dato sorprendió al mercado, ya que los analistas esperaban un aumento de los inventarios. Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos se conocerán más tarde.

petroleo Petróleo, con saltos por las tensiones geopolíticas. Depositphotos

El oro vuelve a afirmarse como activo refugio

El oro fue uno de los activos con mejor desempeño. El metal precioso subió 2,9% en el mercado spot y se negoció en torno a u$s5.082,94 por onza, luego de haber registrado el martes su mayor suba diaria desde noviembre de 2008, con un avance cercano al 6%.

En el mercado de futuros, el contrato de oro estadounidense para entrega en abril trepó 3,4%, hasta u$s5.103,50 por onza. El movimiento se dio en un contexto de fuerte demanda de activos refugio, impulsada por el deterioro del clima geopolítico y la persistente incertidumbre macroeconómica.

Cabe recordar que el oro alcanzó la semana pasada un máximo histórico de u$s5.594,82 por onza, y que el lunes había tocado un mínimo de u$s4.403,24, tras la mayor caída en dos días en décadas. Desde ese piso, el metal inició una recuperación sostenida.

Las proyecciones de los bancos de inversión siguen mostrando un sesgo alcista. Goldman Sachs advirtió sobre riesgos al alza respecto de su previsión de u$s5.400 por onza para este año, mientras que otras estimaciones privadas apuntan a valores de u$s5.600 en el corto plazo y hasta u$s6.000 hacia fin de año.

Plata y metales preciosos acompañan la tendencia

La plata también mostró una suba destacada. El precio spot avanzó 6,1% y alcanzó los u$s90,34 por onza, recuperándose luego de una fuerte corrección reciente. El metal había llegado a un récord histórico de u$s121,64, para luego caer a un mínimo mensual de u$s71,33 tras una baja diaria récord.

El resto de los metales preciosos acompañó el movimiento: el platino subió 5,6% hasta u$s2.334,25 por onza, mientras que el paladio avanzó 5,4% y se ubicó en u$s1.826,21.

El cobre sube en China, pero cede en Londres

En el mercado de metales industriales, el cobre mostró un comportamiento dispar. En la Bolsa de Futuros de Shanghái, el contrato más activo subió 3,47% y cerró en 105.160 yuanes por tonelada, impulsado por el anuncio de China de ampliar sus reservas estratégicas del metal.

En contraste, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres retrocedió levemente 0,1% y se ubicó en u$s13.464,50 por tonelada, aunque mantuvo gran parte de las fuertes ganancias registradas el martes, cuando tuvo su mejor suba diaria desde abril de 2022.

Otros metales básicos también operaron con mayoría de subas. El estaño en Shanghái avanzó más de 5%, el níquel subió cerca de 4% y el aluminio mostró incrementos moderados. En Londres, los movimientos fueron más acotados, con leves alzas en aluminio, zinc y plomo.

Un mercado dominado por la volatilidad

El comportamiento de los precios refleja un escenario global dominado por la incertidumbre. Las tensiones geopolíticas, los movimientos defensivos de los inversores y las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos siguen marcando el pulso de los activos reales.

En ese contexto, el petróleo, el oro y los metales industriales continúan funcionando como termómetro del riesgo global, con precios sensibles tanto a los factores políticos como a los datos económicos y financieros.