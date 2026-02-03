Metales preciosos en ebullición: qué anticipan los expertos para el oro, la plata y el platino en 2026

Los metales preciosos se preparan para un 2026 volátil mientras el impulso choca con los crecientes riesgos. Los analistas prevén que el oro, la plata, el platino y el paladio alcanzarán nuevos máximos a lo largo del año. A continuación, lo más relevante de la última Encuesta Anual de Pronósticos de Metales Preciosos de la LBMA 2026.

El 2026 arrancó con todo para el oro y la plata . El frenesí por los metales preciosos sigue al dente marcando precios históricos y quebrando récords sucesivos. Tras un 2025 apoteótico, sobre todo, para el oro y la plata se observa que la tendencia evidenciada en noviembre pasado continúa proyectándose. Si bien el oro es el rey, no hay duda que la plata es la reina.

Pero tomando como referencia el boom del oro que comenzó en marzo de 2024, cuando logró despegarse de los 2.000 dólares la onza, le llevó doce meses subir 1.000 dólares a niveles de 3.000 dólares la onza en marzo del 2025. De ahí en más comenzó la escalada y desde setiembre de 2025 se empinó a la caza de precios de 4.000 dólares en octubre, o sea, le llevó solo un mes subir otros 1.000 dólares.

Tras superar los 4.000 dólares antes de noviembre y tomarse un respiro encadenó una suba que lo llevó a los impensados, hasta hace poco, 5.000 dólares la onza. Y ahora algunos reajustan pronósticos a niveles insospechados. Con la plata ocurrió otro tanto, al pasar de niveles de 30 dólares la onza a 100 dólares en la actualidad.

Según los expertos los metales preciosos se encaminan hacia 2026 con fuertes vientos de cola, pero un conjunto creciente de desafíos amenaza con transformar la dinámica del mercado de todo el complejo de metales. Los analistas prevén que el oro, la plata, el platino y el paladio alcanzarán nuevos máximos a lo largo del año, incluyendo no solo los 6.000 dólares para el oro, sino incluso los 7.000 dólares, mientras que los analistas esperan que la plata alcance los 160 dólares. El platino podría superar los 3.000 dólares, con el paladio pisándole los talones.

Estos pronósticos surgen de la reciente Encuesta Anual de Pronósticos de Metales Preciosos 2026 que LBMA llevó a cabo con los 31 principales analistas del mercado de metales preciosos.

Vale destacar que, en el caso del metal amarillo, de los 28 analistas que pronostican en esta categoría, sorprendió que 22 prevén que el oro supere los 5.000 dólares este año, y sorprendentemente, cinco prevén que el oro supere los 6.000 dólares, mientras que un gran optimista prevé máximos superiores a los 7.000 dólares.

No se trata de un sondeo más, ya que convoca a los referentes del mercado mundial, sino que además tiene la zanahoria de una recompensa en lingotes de oro para los analistas en cada categoría de metales cuyo pronóstico sea más cercano al precio promedio real de 2026.

Por eso es interesante conocer las conclusiones clave sobre la dirección de los precios del oro, la plata, el platino y el paladio para 2026, y las previsiones y comentarios de los analistas, así como sus expectativas sobre los factores clave que influirán en el precio del oro. Veamos:

El oro sigue siendo la noticia principal tras un 2025 récord. Los analistas prevén que el metal promedie un 38% por encima de los niveles del año pasado, impulsado por las expectativas de una reducción de las tasas reales en EE.UU., la continua flexibilización de la Fed y la inquebrantable diversificación de los bancos centrales para alejarse del dólar. La tensión geopolítica sigue consolidando el papel del oro como principal refugio seguro del mundo. Sin embargo, el repunte muestra sus primeras grietas: la demanda de joyería está retrocediendo, algunos bancos centrales parecen sensibles a los precios y las fuertes apuestas especulativas podrían desencadenar reversiones más pronunciadas si la confianza se deteriora.

Mientras tanto, la plata comienza el año con el impulso industrial de su lado, y los analistas pronostican un precio promedio de 79,57 dólares en 2026, un 98% más que el precio promedio real de 2025. Los déficits estructurales, la escasez de oferta minera y la creciente demanda de electrificación, electrónica y tecnologías impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) mantienen intacta la presión alcista. Sin embargo, tras las explosivas ganancias de 2025, los analistas advierten que el mercado está al límite. Los sectores sensibles a los precios ya están en recuperación, y cualquier flexibilización de aranceles o cuellos de botella físicos podría reducir las primas justo cuando se intensifican la sustitución y el reciclaje.

En el sector de metales del grupo del platino, el platino destaca por su inusualmente amplio rango de pronósticos. Los analistas pronostican un promedio de 2.222,14 dólares, un 74,32% más que el promedio del año anterior. La oferta sigue siendo estructuralmente frágil, especialmente en Sudáfrica, y los nuevos flujos especulativos provenientes de China están aumentando la volatilidad. Sin embargo, la mejora del reciclaje, la estabilización de la producción minera y la menor demanda de catalizadores para automóviles amenazan con limitar las ganancias.

Con un pronóstico promedio de 1.740,25 dólares (un aumento del 51% respecto al promedio real de 1.150,29 dólares para 2025), el paladio enfrenta su propia división: los alcistas se basan en la restricción a corto plazo y las disrupciones impulsadas por las políticas, mientras que los bajistas apuntan a la creciente penetración de los vehículos eléctricos de batería (VEB), el aumento de los flujos de reciclaje y un inminente retorno a los superávits estructurales.

¿Cuáles son las conclusiones clave para cada metal y los analistas más optimistas y pesimistas?

Perspectivas para el oro: De los cuatro metales, los analistas pronosticaron aumentos de precio más conservadores para el oro. Se prevé que el precio del oro para 2026 registre ganancias promedio de 4.741,97 dólares a lo largo del año. Sin embargo, el rango de cotización previsto es de 3.700 dólares (de 3.450 a 7.150), un 103% más que el rango real de 1.816 dólares para 2025 (y un 256% más que el rango previsto para 2025 de 1.040). El precio actual del oro se encuentra más cerca del mínimo de 3.500 que del máximo de 7.150.

El más bajista: Robin Bhar (RBMC): pronóstico promedio de 4.000 con un pronóstico mínimo y máximo de 3.500 y 5.000 respectivamente.

El más optimista: Julia Du (ICBC Standard Bank): pronóstico promedio de 6.050 con un rango de 4.100 a 7.150.

Perspectivas de la plata: Se prevé que la plata alcance máximos de 165 dólares, con un rango de cotización de 123, y parece que seguirá superando a las demás en 2026, con un pronóstico promedio de 79,57 dólares, un 98% más que el precio promedio real de 2025. Los analistas pronostican un rango de cotización de 123 dólares (de 42 a 165), un 170% más que el rango real de 45,43 en 2025 (y un 351% más que el rango de pronóstico de 2025 de tan solo 19,50), lo que sugiere expectativas de un año potencialmente turbulento.

El más bajista: Bart Melek (TD Securities): pronóstico promedio de 44,25, con un pronóstico mínimo y máximo de 42 y 86 respectivamente.

El más optimista: Julia Du (ICBC Standard Bank): pronóstico promedio de 125, con un rango de 62 a 150.

Perspectivas del platino: Se espera una tendencia alcista para el platino en 2026, con pronósticos promedio de 2.222,14 dólares, un 74.32% más que el promedio del año anterior. Con precios previstos en un rango de cotización de 2.300 dólares (entre 1.300 y 3.600), un 76% más que el rango real en 2025 de 1.306 (y un 318% más que el rango previsto para 2025 de 550), los analistas claramente anticipan un año potencialmente turbulento.

El más bajista: Jacob Smith (Mitsubishi Corporation): pronóstico promedio de 1.700 dólares, con un pronóstico mínimo y máximo de 1.300 y 2.600 respectivamente.

El más alcista: Bruce Ikemizu (JBMA): pronóstico promedio de 3.100, con un rango de 2.100 a 3.600.

Perspectivas del paladio: Con un pronóstico promedio de 1.740,25 dólares, un 51% más que el promedio real de 1.150,29 para 2025, el paladio parece encaminado a obtener sólidas ganancias en 2026, basándose en su rendimiento de los últimos años. Con un rango de cotización previsto de 1.810 dólares (entre 1.090 y 2.900), un 88% más que el rango real de 963 para 2025, y un asombroso 3.191% más que el rango previsto de 55 para 2025, se prevé que el paladio vuelva a presentar un sólido rendimiento en 2026.

El más bajista: Jacob Smith (Mitsubishi Corporation): pronóstico promedio de 1.400 y pronóstico mínimo y máximo de 1.100 y 2.100 respectivamente.

El más optimista: Keisuke (Bill) Okui (Sumitomo Corporation): pronóstico promedio de 2.300, con un rango de 1.100 a 2.900.

Como corolario, vale mencionar que los analistas reconocen que los riesgos están aumentando, y que un fuerte posicionamiento especulativo también aumenta la posibilidad de retrocesos más pronunciados si la confianza cambia. Hoy, para este selecto grupo de analistas, en el caso emblemático del oro, los tres principales impulsores del precio en 2026 son el riesgo geopolítico e incertidumbre (21%), la actividad de la banca central (17%) y la política monetaria/tasas de interés de EEUU (10%).