Plata en Argentina: con precios récord, el pico exportador de 2032 podría superar u$s1.800 millones

La Secretaría de Minería proyecta que las exportaciones de plata alcancen su máximo en 2032. El detalle de los proyectos en operación y exploración avanzada.

Las exportaciones argentinas de plata se canalizan a través de dos posiciones arancelarias: plata en bruto y minerales de plata y sus concentrados.

La Secretaría de Minería de la Nación estima que las exportaciones de plata alcanzarán su máximo en 2032 con u$s866 millones , bajo un escenario de precios promedio de entre u$s32 y u$s42 por onza . Sin embargo, con la onza hoy en torno a los u$s74 , el valor exportado podría superar los u$s1.800 millones , apoyado en una cartera de proyectos activa y en expansión.

La plata vuelve a ocupar un lugar central en el debate minero argentino. No solo por su condición histórica de activo de refugio y su creciente uso industrial, sino porque el país se encamina hacia un pico exportador proyectado para 2032 , en un contexto de precios que hoy se ubican muy por encima de los supuestos considerados en las proyecciones oficiales.

Según el informe del "Mercado de la Plata" elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación , Argentina alcanzaría en 2032 exportaciones por u$s866 millones FOB , bajo un escenario de precios promedio de la onza de plata de entre u$s32 y u$s42 y una producción estimada cercana a 25.000 kOz anuales . No obstante, la realidad del mercado es hoy sustancialmente distinta: a fines de diciembre de 2025, la plata llegó a superar los u$s84 por onza y, tras una corrección, se mantiene en torno a los u$s74 , un nivel récord en términos históricos.

Si se toma el volumen de producción proyectado por la Secretaría de Minería -aproximadamente 25.000 onzas troy anuales- y se lo valúa al precio actual de u$s74 por onza , el potencial exportador cambia de escala. Bajo este escenario, las exportaciones de plata de Argentina podrían alcanzar alrededor de u$s1.850 millones anuales , más del doble del valor proyectado originalmente.

Según estimaciones oficiales del 2025, los recursos de plata en territorio argentino ascienden a 3.837 Moz., mientras que las reservas de plata suman 492,7 Moz.

Este diferencial refleja la sensibilidad del negocio de la plata a los precios internacionales y refuerza el impacto macroeconómico que podría tener el metal en los próximos años si se consolida el crecimiento productivo previsto.

El informe fue elaborado por la Secretaría que encabeza Luis Lucero, y su equipo Mario Thiem (subsecretario de Desarrollo Minero); Fernando Ciacera (director nacional de Promoción y Economía Minera) y Camilo Hereñú, director de Economía Minera. En este caso, también participaron del análisis los especialistas Gabriel Rios Diaz, Ana Mercedes Roca y la geóloga Magaly Quintrein.

Cartera de proyectos: dónde se produce la plata en Argentina

Al segundo semestre de 2025, Argentina cuenta con 13 proyectos mineros en producción que generan plata, aunque solo tres tienen a este metal como producción principal. En el resto de los casos, la plata se obtiene como subproducto, principalmente de explotaciones de oro y de proyectos polimetálicos.

image Proyectos de plata en producción al segundo semestre del 2025.

A su vez, existen 12 proyectos en etapas avanzadas previas a la operación que se espera comiencen a producir plata en los próximos años. De ese conjunto, cuatro corresponden a proyectos auríferos y otros cuatro a desarrollos cupríferos, lo que anticipa que una parte creciente de la oferta futura de plata provendrá como subproducto del cobre y del oro.

Desde el punto de vista geográfico, la producción actual se concentra mayoritariamente en la región patagónica, donde se localiza más de la mitad de los proyectos en operación, con un claro predominio de la provincia de Santa Cruz. Otro grupo relevante se ubica en el Noroeste Argentino, especialmente en Jujuy. En tanto, los proyectos que se encuentran en etapas avanzadas previas a la producción se localizan principalmente en Cuyo, con San Juan como eje central, y en menor medida en la Patagonia.

El informe oficial al que accedió Energy Report subraya que la producción de plata en Argentina presenta una marcada disparidad en términos de volumen. En 2024, el proyecto Puna Operation fue el mayor productor del país, con 10.420 kOz, superando en más del doble al proyecto San José, segundo en el ranking.

Con la excepción de Cerro Vanguardia y Cerro Moro, el resto de los proyectos productores no superaron las 1.000 kOz anuales durante 2024, lo que evidencia una alta concentración productiva y explica por qué la evolución futura del sector dependerá en gran medida del ingreso de nuevos proyectos y de la expansión de operaciones existentes.

image Cartera de proyectos en etapas avanzadas en 2025. Al momento de la elaboración del informe, no estuvo incluído Altar, en San Juan, proyecto de cobre con subproductos oro y plata, que se encontraba próximo a publciar su Evaluación Económica Preliminar.

Recursos y reservas: una base relevante con potencial de crecimiento

Argentina cuenta con una base significativa de recursos y reservas de plata. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Minería (2025), los recursos identificados ascienden a 3.837 Moz, mientras que las reservas suman 492,7 Moz.

“El territorio argentino aún presenta zonas sin explorar que podrían modificar estas estimaciones en el mediano plazo”, señala el informe oficial, que también destaca que incluso en los proyectos actualmente en producción “la exploración es continua, con el objetivo de mejorar la cuantificación de recursos y reservas y extender la vida útil de las operaciones”.

Exportaciones recientes y estructura del comercio exterior

Las exportaciones argentinas de plata se canalizan a través de dos posiciones arancelarias: plata en bruto y minerales de plata y sus concentrados. Durante el período 2023–2024, la plata en bruto explicó en promedio el 59,3% del total exportado.

En 2024, las exportaciones alcanzaron u$s652 millones, lo que implicó una caída interanual del 6,3%. Según explica la Secretaría de Minería, esta baja no respondió a una reducción de precios ni de volúmenes, sino a un menor contenido de plata en el material exportado, un factor técnico que incidió directamente en el valor FOB.

image Destino de las exportaciones de plata argentina en 2024.

Un metal estratégico con doble rol

En sus conclusiones, el informe destaca que “la plata es un metal que opera como activo de refugio, ofreciendo protección frente al riesgo financiero y la inflación, además de beneficiarse de sus múltiples usos industriales”. En 2024, el precio promedio del metal se incrementó 21,1% interanual, alcanzando u$s28,3 por onza, su nivel más alto desde 2012.

A nivel global, la demanda de plata en 2024 fue de 1.164,1 Moz, con las aplicaciones industriales explicando el 58,5% del total, mientras que la producción minera mundial alcanzó 819,7 Moz, con México como principal productor. La reciente inclusión de la plata en la lista de minerales críticos de Estados Unidos podría modificar en el mediano plazo las dinámicas de oferta y demanda.

2032, un año clave para la plata argentina

Con una cartera activa de proyectos, recursos significativos y una proyección de crecimiento liderada por la plata como subproducto del cobre y del oro, Argentina se encamina a un punto de inflexión hacia 2032. Si el volumen productivo proyectado se concreta y los precios se mantienen en niveles cercanos a los actuales, el pico exportador estimado en u$s866 millones podría transformarse en ingresos superiores a u$s1.800 millones, consolidando a la plata como uno de los pilares del futuro minero del país.