Oro, plata y cobre en récord: los 8 motivos clave que explican la fuerte suba de precios

Lejos de una explicación única, la suba de los precios del oro, plata y cobre responde a una convergencia de motivos que se retroalimentan entre sí.

El rally de los metales dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en uno de los movimientos más contundentes de los mercados globales. En las últimas jornadas, la plata superó máximos históricos , el oro marcó su mayor suba anual desde 1979 y el cobre quebró la barrera de los u$s12.000 la tonelada , configurando un escenario que combina factores monetarios, geopolíticos, financieros y estructurales.

Lejos de una explicación única, la suba responde a una convergencia de motivos que se retroalimentan entre sí. Estos son los siete factores clave que explican por qué el oro, la plata y el cobre atraviesan uno de sus mejores momentos históricos.

El primer gran motor del rally es monetario. Los mercados descuentan al menos dos recortes de tasas en Estados Unidos para el próximo año , lo que reduce el atractivo de los activos que pagan intereses, como los bonos del Tesoro, y mejora la posición relativa de los metales preciosos.

El oro, la plata y otros metales no generan renta, pero históricamente se benefician cuando el costo de oportunidad de mantenerlos cae. En un contexto de política monetaria más laxa , los inversores vuelven a utilizarlos como reserva de valor. No es casual que el oro haya subido 0,6% hasta los u$s4.556,50 la onza , mientras la plata trepó más de 7% en una sola jornada.

El segundo factor está íntimamente ligado al primero: el debilitamiento del dólar y la pérdida de atractivo de la deuda estadounidense. El billete verde y los Treasuries suelen competir con el oro y la plata como activos refugio, pero este año esa relación se alteró.

La incertidumbre política en Estados Unidos, vinculada al escenario electoral y a la presidencia de Donald Trump, se sumó a la expectativa de tasas más bajas, erosionando la demanda por dólares. Con un dólar más débil, los metales -cotizados en esa moneda- se vuelven relativamente más baratos para los inversores internacionales, impulsando su precio.

oro dólar reservas.jpg

3. Tensiones geopolíticas y búsqueda de activos refugio

El recrudecimiento del riesgo geopolítico volvió a colocar a los metales en el centro de la escena. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, con despliegue militar en el Caribe y un bloqueo naval petrolero, reactivaron la demanda de activos defensivos.

En este contexto, el oro y la plata volvieron a cumplir su rol histórico como refugio frente a la incertidumbre, una dinámica que se refuerza cada vez que los conflictos escalan o amenazan con afectar el comercio, la energía o las cadenas de suministro globales.

Bancos centrales reservas de oro 2025 Bancos centrales con mayores reservas de oro a diciembre de 2025. BestBrokers.com

4. Compras récord de bancos centrales y desdolarización

Uno de los pilares menos especulativos del rally es la demanda sostenida de bancos centrales, que vienen acumulando oro como parte de sus reservas internacionales. Este proceso está asociado a una estrategia más amplia de diversificación y desdolarización, especialmente en economías emergentes.

La compra institucional aporta una base de demanda estable y de largo plazo, reduciendo la volatilidad y reforzando la tendencia alcista del metal amarillo, que ya acumula una suba anual del 72%, su mayor avance en más de cuatro décadas.

Países que más compraron oro 2025 Los bancos centrales de los países que más compraron oro en 2025. BestBrokers.com

5. Explosión de la plata: déficit estructural y demanda industrial

Si el oro brilla, la plata directamente deslumbra. El metal alcanzó máximos históricos cercanos a los u$s79 la onza y acumula un salto cercano al 170% en lo que va del año, superando ampliamente al oro en términos de rentabilidad.

Las razones son más estructurales: la plata enfrenta déficits persistentes de oferta, una demanda industrial en expansión -especialmente vinculada a energía solar, electrónica y electrificación- y su reciente inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos, lo que elevó su valor estratégico.

A diferencia del oro, la plata combina su rol financiero con un uso industrial creciente, lo que amplifica los efectos de cualquier desequilibrio entre oferta y demanda.

Gustavo Martínez.jpeg

En su perfil de Linkedin, el analista de commodities y experto en metales, Gustavo Martínez, respondió hasta donde puede llegar la plata o donde acabará su rally. "Creo que la forma en cómo podría terminar el rally es precisamente a través de aumentos repetidos en los requisitos de margen de COMEX", respondió el divulgador financiero.

Y detalló: "Eso obligaría a los largos apalancados (la mayoria) a poner más capital o cerrar posiciones, lo que genera ventas forzadas y enfría el mercado de futuros. En esencia, en un contexto donde el rally está cada vez más impulsado por la demanda física real (industrial, inversión en metal tangible, acaparamiento en Asia), los compradores pierden interés en las "promesas de papel"".

Para el españo Martínez, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, las "subidas de margen progresivas van sacudiendo a las manos más débiles, especialmente cuando los rendimientos de bonos soberanos o alternativas más seguras atraen capital lejos de posiciones especulativas de alto riesgo".

En esa línea, el especialista remarcó que "los futuros, al final, son una herramienta de hedging, no un vehículo infinito para apalancamiento especulativo. Por eso, cuando la tensión se traslada del papel al metal, la peña prefiere no vender su plata tangible: simplemente la retiene y la lleva lejos de los futuros. Esto es lo que explica que, incluso con precios en ATH (All-Time High, Máximo Histórico), no haya una oleada masiva de ventas físicas para tomar beneficios".

En resumen, Martínez sostuvo: "Me la juego a que el fin del rally (de la plata) probablemente no vendrá de un colapso en la demanda física, sino de un desapalancamiento forzado en el mercado de papel", conluyó.

6. Inquietud financiera global y rotación de carteras

La suba de los metales también refleja una rotación defensiva de portafolios. Los inversores observan con preocupación el crecimiento de la deuda pública en las principales economías, la fragilidad fiscal y la posibilidad de una burbuja en el sector de inteligencia artificial.

Frente a ese escenario, muchos fondos optaron por diversificar posiciones, aumentando exposición no solo en oro y plata, sino también en otros metales como platino, paladio y cobre, considerados activos reales frente a eventuales correcciones financieras.

El profesor Martínez lo resume directamente en sus redes: "No se equivoquen, señores: oro, plata, platino, paladio y cobre no están todos simultáneamente en una burbuja. Lo que estamos viviendo es, sencillamente, la consecuencia de un sistema de mierda, que expulsa en forma de inflación toda la basura liberticida acumulada tras años y años de represión financiera".

7. El cobre y los metales industriales: aranceles, transición energética y oferta ajustada

El rally no se limita a los metales preciosos. El cobre superó los u$s12.000 la tonelada, impulsado por el temor a aranceles estadounidenses, la transición energética y la falta de nuevas minas de gran escala.

El cobre, al igual que el platino y el paladio -que también marcaron fuertes subas-, refleja un problema estructural: la oferta crece más lento que la demanda, en un mundo que necesita electrificar transporte, redes y sistemas industriales.

El platino acumula un alza del 160% en el año y el paladio supera el 90%, impulsados por escasez de suministro, incertidumbre comercial y una rotación de inversiones desde el oro hacia otros metales.

Planta de fundición de cobre mina Kansanshi Zambia Solwezi Sebastián D. Penelli

8. China reduce la producción de cobre: desequilibrios de oferta

Además, el comportamiento del cobre en los mercados globales no se explica sin considerar el rol protagonista de China, el mayor consumidor y refinador de este metal estratégico, lo que ha tenido un impacto directo en los precios y la dinámica de oferta y demanda.

China produce más de la mitad del cobre refinado del mundo y su enorme industria manufacturera, construcción e inversiones en infraestructura eléctrica siguen absorbiendo volúmenes crecientes de metal, tensando el equilibrio global entre oferta y demanda. Según estimaciones, su producción refinada aumentará incluso ante escasez de concentrado, incrementando su participación en el mercado global y consolidando su peso en la cadena de suministro del cobre.

Este apetito, junto con inversiones públicas en redes eléctricas y manufactura intensiva en cobre, presiona hacia arriba los precios al reducir la disponibilidad de cobre disponible para otros mercados.

Adicionalmente, recientes movimientos de los grandes fundidores chinos de acordar una reducción de más del 10% de la producción de cobre refinado para 2026 han contribuido a los desequilibrios de oferta que llevaron a máximos históricos del metal, añadiendo un elemento de incertidumbre y especulación en los mercados.

Mientras que algunos datos recientes muestran ligeros descensos en la importación de cobre por parte de China ante precios elevados, el factor estructural de su demanda sigue siendo uno de los principales soportes del rally del cobre, consolidando al gigante asiático como indiscutible motor detrás de las cotizaciones más altas del año.