Proveedores mineros de la Puna piden un "RIGITO", más educación ambiental y alertan por el litio

Luis Vacazur y otros integrantes de la Caprosemitp participarán el próximo 13 de noviembre en la Universidad Nacional de Salta del segundo Simposio de Inteligencia Artificial aplicada a la industria de minería, que organizan Once Diario y Prensa GeoMinera.

Asimismo, desde la cámara alertaron por la caída del precio del litio, que supone un riesgo para los grandes proyectos mineros, aunque remarcaron un aumento de la contratación de trabajadores de la Uocra para la construcción y de AOMA para minas.

Los 9 años de Caprosemitp: “Unámonos” por el RIGITO

“¡A nuestros 70 socios, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, unidos en esta hermandad! Como cámara pyme de pueblos originarios de la Puna Argentina, nuestra misión es construir un futuro más próspero para todos. ¡Unámonos para fortalecer el desarrollo de los pequeños proveedores mineros, promover prácticas sostenibles y construir un futuro más brillante para la Puna, guiados por esta hermandad que nos unen tenemos mucho por aprender todavía!”, expresaron desde la comisión directiva de la entidad en mensaje recibido por el sitio especializado Salta Mining.

Para la entidad, afirmaron, este aniversario no solo es un momento para celebrar el crecimiento y los logros obtenidos, sino también para redoblar los esfuerzos en la construcción de un futuro más próspero para las comunidades de la Puna.

Uno de los hechos más importantes de la cámara fue su participación activa en la promoción de la Ley Provincial 8.164 de Salta, que estableció un marco normativo clave para los pequeños proveedores mineros en la provincia. Algo similar a los que se busca ahora con el RIGITO.

La historia detrás de la 8.164 se remonta al 2016, cuando el referente y fundador de Caprosemitp, Luis Vacazur, junto a César Córdoba (diputado con mandato cumplido), llevaron adelante intensas gestiones para lograr su sanción. Según recuerdan desde la institución, su tarea incluyó convencer al entonces presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, de la necesidad de una ley que apoyara a los pequeños proveedores mineros de la Puna. “Gracias a su esfuerzo conjunto, la ley fue aprobada, marcando un antes y un después en el desarrollo de la industria local, garantizando oportunidades más equitativas para los emprendedores de la región”, subrayaron.

Esta legislación fue un paso fundamental para garantizar la inclusión y protección de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la industria minera, especialmente aquellas lideradas por comunidades originarias. “Fuimos uno de los impulsores de esta ley, y es un orgullo haber contribuido a su creación y aprobación. Además, logramos reconocer a la Puna como el primer anillo de proveedores. A eso lo presentamos nosotros”, destacaron desde la comisión directiva.

“Todavía tenemos mucho por aprender, pero estamos guiados por esta hermandad que nos une”, agregaron los empresarios puneños, y recalcaron que Caprosemitp “mira al futuro con optimismo, convencidos de que el desarrollo sostenible y la colaboración son las claves para un crecimiento sólido en la región, siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Puna”.

Caprosemitp.jpg La misión de la cámara pyme que agrupa a pequeños proveedores mineros de pueblos originarios de la Puna es fortalecer el desarrollo de emprendedores y empresarios, con un enfoque en la sustentabilidad y el respeto por los valores de los pueblos originarios del noroeste argentino.

En este marco, Luis Vacazur se reunió en el Congreso con los diputados de UxP Fernanda Ávila, miembro de la Comisión de Minería, y Diego Giuliano, vicepresidente de la Comisión de Transporte. “Durante nuestra conversación, abordamos temas cruciales como la situación actual del transporte, la logística y la producción de litio”, detalló el dirigente de Caprosemitp.

“En Argentina, la producción de litio se perfila como uno de los motores clave para el desarrollo económico del país. Aunque enfrentamos numerosos desafíos, en (la empresa de logística) GVH estamos convencidos de que, colaborando estrechamente con el sector público, podremos cumplir con las expectativas y contribuir significativamente al crecimiento sostenible de nuestra Nación”, agregó luego Vacazur.

Según pudo saber este medio, en la charla con la ex secretaría de Minería de la Nación y el ex ministro de Transporte, el empresario de la Puna no solo habló del "RIGITO", sino que además propuso incorporar una materia de educación ambiental a la currícula escolar de los alumnos de los niveles primario y secundario.

"Es muy importante para la región generar conciencia y educar sobre diversas temáticas y problemas ambientales. Esto nos ayuda a todos vivir de manera más responsable, lo que repercute positivamente en el medio ambiente, que es nuestra fuente de vida y de progreso", dijo Vacazur a El Tribuno.

El empresario pymes subrayó que es durante la etapa de desarrollo, en la edad escolar, cuando "los niños y jóvenes incorporan y hacen propias las herramientas, que le servirán para toda la vida. De allí parte la necesidad y la importancia de incorporar una materia ambiental en la etapa de formación, es decir en la primaria y secundaria".

El proyecto para incorporar una materia de educación ambiental en la escuela

Según el texto de la iniaciativa a la que accedió Energy Report, el objetivo es "fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad ciudadana respecto a la industria minera, promoviendo prácticas sostenibles y el desarrollo de soluciones innovadoras para la gestión de los recursos naturales".

En ese marco, se propone la integración de la educación ambiental en las asignaturas existentes, como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Geografía, y en las actividades extracurriculares, a través de Unidades Temáticas como "Recursos Naturales, Impacto Ambiental de la Minería, Minería Responsable y Tecnologías Mineras Innovadoras".

Para la metodología se prevé un aprendizaje basado en proyectos, experiencias prácticas, trabajo colaborativo y uso de recursos digitales.

El plan de acción del proyecto de ley consta de cuatro fases:

Fase 1: Diseño e implementación de la propuesta curricular (1 año).

Fase 2: Capacitación docente y desarrollo de materiales educativos (1 año).

Fase 3: Implementación del proyecto en las escuelas piloto (2 años).

Fase 4: Evaluación del impacto del proyecto y difusión de los resultados (1 año).

"La implementación de este proyecto requiere la colaboración de diferentes actores, incluyendo el Ministerio de Educación, la Comisión de Minería, universidades, empresas mineras responsables y organizaciones ambientales", recalcó el texto.

Proveedores mineros de la Puna piden una ley con un "RIGITO" para el sector

Pero Luis Vacazur también planteó en la Comisión de Minería de la Cámara baja la necesidad de generar un plan de incentivos y beneficios para ayudar al crecimiento de los empresarios locales, al que denominó "RIGITO". "Al igual que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que hemos recibido con gran optimismo porque beneficia e incentiva las grandes inversiones, que son las que motorizan la minería; ahora necesitamos mirar hacia adentro y generar un ámbito propicio para las inversiones locales", explicó según reprodujo el periódico salteño.

En este marco, Vacazur recordó -y respaldó- un proyecto presentado por el senador Juan Carlos Romero en la Cámara alta. Esa iniciativa, según trascendió, busca impulsar el desarrollo económico y social de la zona a través de un régimen de incentivos fiscales y crea un Instituto de Planificación Territorial.

"Nos sentimos identificado con lo que plantea el senador. Los empresarios locales también necesitamos un impulso para seguir invirtiendo en el sector minero, como lo venimos haciendo desde un principio", sostuvo Vacazur.

Cuál es la diferencia entre el RIGI y el RIGITO

A diferencia del RIGI que apunta a atraer grandes inversiones, el “RIGITO” del ex gobernador de Salta propone un enfoque más integral y sostenible. En lugar de establecer un monto mínimo de inversión, el régimen ofrece exenciones impositivas a las empresas que utilicen materias primas y recursos logísticos locales. Además, se establece un plazo de cinco años para los beneficios, en contraste con los 30 años del RIGI.

El proyecto busca promover, además, un desarrollo económico que sea compatible con la preservación del medio ambiente y la cultura de la región. “Al fomentar la utilización de recursos locales y la participación de la comunidad, se busca generar un impacto positivo a largo plazo en la Puna salteña”, destacaron desde Salta.

El cargador de autos eléctricos más alto del mundo

Justamente en esa provincia se celebró la semana pasada la inauguración de uno de los puntos de recarga de energía para autos eléctricos e híbridos más altos del mundo.

La estación está ubicada en la localidad de San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. “El futuro es hoy en la Puna salteña. La capital del litio incorporó una terminal de recarga, sumándose a la red nacional”, señalaron los cronistas locales.

Y agregaron: “El servicio dejó sorprendido a muchos turistas que visitaron en los últimos días el departamento Los Andes. De esta manera, la Puna salteña se suma a la red nacional de terminales de recarga. El futuro es hoy", aseguran los cobreños con orgullo.

Más minería, capacitación y empleo: menos desocupación

Según el Censo 2022, el departamento de Los Andes se revirtió la histórica emigración que existía tiempo atrás por la falta de oportunidades laborales. Los Andes fue uno de los distritos que mayor tasa de aumento de población tuvo en la provincia de Salta durante los últimos 11 años. Y esa tendencia, explicaron los expertos, va de la mano del crecimiento de la minería, que tiene como epicentro a la Puna y es la principal actividad productiva de la zona.

Los datos oficiales indicaron que la cantidad de habitantes de Los Andes, donde están las localidades de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, creció un 30,7%, con respecto a lo que se había contabilizado en el Censo 2010. En tanto, el promedio de incremento de todo Salta fue de 18,6%. En la actualidad, según el INDEC, en ese departamento residen 7.912 personas (3.672 mujeres y 3.565 varones) en el departamento cordillerano. Los vecinos de San Antonio y Tolar aseguran que ya superan los 8.000 habitantes.

Vacazur contó recientemente en diálogo con Once Diario que un relevamiento de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Antonio de los Cobre, realizado en conjunto con Mario Sangüeso, presidente de la Comisión de Peregrinos de la Puna, advertía por más de 1.300 desocupados en esa comuna. “Imagínate el dato, en un pueblo de 8.000 habitantes, había casi 1.350 desocupados en la región, con miles de millones de dólares de inversión, entonces, ¿cómo explicamos eso?”, se preguntó luego de participar de la “Jornadas Consensus Negociación y Liderazgo: construyendo puentes hacia el futuro", junto a Alberto Carlocchia.

El fundador de Caprosemit contó que en ese momento buscaron “ayuda y soporte” a través del gobierno provincial, Uocra y AOMA, y así consiguieron capacitaciones para los desempleados. “Logramos que nos ayuden a gestionar para poder incluir a la gente de los pueblos originarios que hoy están trabajando”, indicó.

El nuevo dato oficial, que se presentó hace tres meses en San Antonio de los Cobres, asegura que de los 1.350 desocupados, la Uocra informó con nombre, apellido y DNI unas 753 personas empleadas en empresas mineras, a las que suman otros 283 nuevos empleos en constatados por AOMA.

“Esto es un fuerte trabajo que no se ve, que no se dice, pero era el momento para hacerlo acá, esa es la gestión que hay que mostrar del compromiso social, del compromiso que hay institucional entre sí, para que la minería siga creciendo y posibilitando el desarrollo de la gente”, comentó Vacazur.

"¿Están preocupados por el litio?" le preguntaron luego, y respondió: "Sí, nos preocupa mucho el tema porque la caída del precio del litio hace que baje la demanda, que crezca la oferta, y eso se nota sumado a la recesión económica que venimos pasando. Esto también provoca que haya una competencia entre el más grande y el más chiquitito. Nosotros tenemos emprendedores, algunos con monotributo, y tenemos proveedores grandes, de las grandes ciudades, que ahí buscamos que los proveedores chicos sean contratistas de las grandes empresas, para que se conecten de alguna manera y sean un eslabón de la cadena de valor minera, para poder trabajar en conjunto y que no queden afuera".

Luis Vacazur Gabriela Miranda Proveedores mineros Salta

A modo de anticipo, el proveedor minero anticipó algunas definiciones sobre la IA. “La inteligencia artificial ya es parte del ser humano, porque nuestros hijos e hijas, incluso nuestros padres y madres, que son ya abuelos, todos usan celular y de una u otra manera conecta a la Inteligencia Artificial. En el trabajo se necesita mucho, y sin dudas es lo que ya está utilizando la minería”, concluyó.