Roberto Cacciola analizó la venta de Arcadium, el precio del litio, la crisis del oro y el rol de los proveedores

Roberto Cacciola: Esta compra marca un interés claro por Argentina. Esto no es una opinión, es un hecho. Que Río Tinto, que ya estaba presente en el país, ahora apueste por dos de los principales proyectos de litio en Argentina es algo muy significativo. Río Tinto siempre ha ocupado un lugar destacado entre las principales empresas mineras del mundo, ya sea en el segundo lugar o cerca de los primeros puestos.

Periodista: Además de la compra de Arcacium, en San Juan la minera más grande del mundo BHP adquirió proyectos de cobre, ¿considera que estas decisiones jerarquizan a la minería argentina?

R.C.: Definitivamente, porque muestra el interés que hay. Ahora, hay que seguir con el programa interno para resolver algunos temas. Todo el mundo tiene expectativas sobre qué pasará el próximo año en términos electorales. Y, por otro lado, a los proyectos que se adhieren al Régimen de Inversiones para Grandes Infraestructuras (RIGI), el cepo cambiario, que si bien es temporal, no los afecta en esta etapa de plena inversión, ya que, en términos económicos, no importa tanto si existe o no (el cepo). De todas formas, las empresas estarán atentas a cómo avanza la definición de un nuevo gobierno, que vino con una idea diferente. Estamos en un proceso en el que buscamos que este crecimiento sea efectivo y racional, y que las crisis que inevitablemente acompañan al crecimiento se gestionen de la mejor manera posible.

Periodista: Por qué definió que estas adquisiciones son un contrasentido, ¿es por el bajo precio del litio?

R.C.: No, al contrario. El punto es que hay otras actividades que tienen un buen precio, pero no generan expectativas. Estamos creciendo en el sector del litio con proyectos en construcción y otros en marcha. El cobre seguramente despegará pronto. Sin embargo, la minería de oro y plata, a pesar de tener precios récord, está en declive. Entonces, mientras generamos mucho interés en algunos sectores de la minería, no estamos creando expectativas en otros minerales, y esto podría mejorar con más exploración en Argentina.

Periodista: Usted viene alertando hace tiempo por el declino en la producción de oro y plata, y que en 5 años podría suceder que no haya más minas activas, ¿cuánta inversión se necesita hoy en Argentina para más exploración de oro y plata?

R.C.: La necesidad es tener cifras importantes de exploración. Hay dos tipos de inversiones. Primero, las vinculadas a los proyectos ya existentes, que necesitan duplicar sus esfuerzos en exploración para alargar su vida útil. Cuanto más exploran, más posibilidades tienen de encontrar nuevos recursos. En segundo lugar, necesitamos que las empresas exploradoras especializadas, que descubren nuevos proyectos y tienen costos más bajos por su menor estructura, empiecen a moverse. Hoy, existe una diferencia enorme entre los proyectos que ya están y aquellos que entran al RIGI en términos de situación fiscal, acceso a divisas. Aunque no estamos pidiendo un RIGI para ellas, sería clave establecer incentivos claros para estimular la inversión en exploración. Un ejemplo sería aplicar plenamente y respetar la Ley de Inversiones Mineras, que se comenzó a desatender en 2007.

Periodista: ¿Cuánto le preocupa el precio tan bajo del litio?

R.C.: No es que no nos preocupe, pero con más de 40 años en la industria, te puedo decir que los ciclos de precios son muchas veces difíciles. El precio del litio subió de forma inesperada y extraordinaria, pero ahora está en una fase de ajuste. La caída en el precio fue impulsada por la decisión de China de reducir sus stocks, la desaceleración de la electrificación en la industria automotriz y las grandes expectativas generadas por el alto precio. Ahora los stocks tendrán que reajustarse, lo que hará que algunos proyectos costosos salgan temporalmente del mercado, reduciendo la oferta. Aunque no puedo decir cuándo se ajustará el mercado, estoy seguro de que esta situación no es definitiva.

Periodista: He escuchado comentarios de que algunos proveedores argentinos no están suficientemente capacitados y que será necesario incorporar proveedores del exterior. ¿Qué opiná?

R.C.: Para responder es importante definir el contexto actual de la minería en Argentina. La minería está siendo aceptada por la mayoría de la sociedad, aunque los porcentajes varíen. Ahora, dentro de ese grupo hay personas que no viven en provincias mineras, pero que tienen industrias. Creo que hay que trabajar inteligentemente para incluir a los proveedores nacionales que tienen la capacidad de sumarse a este proceso de crecimiento, que en el litio es una realidad y en el cobre también habrá definiciones pronto. La clave es priorizar y no otorgar privilegios. Es posible que algunos proveedores extranjeros deban ingresar, pero la prioridad debe ser para las comunidades, provincias y el país. Si manejamos bien esto, las crisis del crecimiento serán más fáciles de gestionar. Un error grave sería dejar fuera del proceso a quienes tienen un interés real en participar.

Periodista: ¿Y eso es posible?

R.C.: En el litio, la realidad ya es evidente. En el cobre, aunque los proyectos ya cuentan con gente trabajando, cuando comience la construcción de algunos, la movilización será muy intensa.