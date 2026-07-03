Vaca Muerta completó casi 15.000 fracturas en el primer semestre y se encamina a otro récord

Las operadoras realizaron 14.958 etapas de fractura entre enero y junio en la formación neuquina. Junio marcó un récord histórico con 2.760 etapas y consolidó el mayor nivel de actividad del semestre.

Vaca Muerta completó 14.958 etapas de fractura en el primer semestre. YPF lideró la actividad y el sector se encamina a superar las 28.000 etapas en el año.

Vaca Muerta completó 14.958 etapas de fractura durante el primer semestre del año y quedó encaminada a cerrar otro período récord para la industria hidrocarburífera . El dato confirma el ritmo de actividad en la formación neuquina, donde las operadoras sostuvieron un alto nivel de completamientos en proyectos de shale oil y shale gas.

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Según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, las operaciones avanzaron con un ritmo constante durante la primera mitad del año. Enero registró 2.401 etapas, febrero sumó 2.371, marzo alcanzó 2.616, abril cerró con 2.335, mayo contabilizó 2.484 y junio marcó un récord histórico de 2.760 etapas.

El volumen acumulado estuvo impulsado principalmente por proyectos orientados al shale oil, aunque distintos desarrollos de gas también mantuvieron un nivel relevante de inversión operativa. Con ese ritmo, el sector quedó encaminado a superar las 28.000 etapas antes de finalizar el año.

YPF volvió a concentrar la mayor actividad en la roca madre. La empresa completó 7.065 etapas de fractura en el primer semestre, cerca de la mitad del total realizado en Vaca Muerta.

La compañía distribuyó su programa de completaciones en ocho bloques de la Cuenca Neuquina, con una combinación de proyectos de petróleo y gas. Los principales trabajos se concentraron en Loma Campana, donde ejecutó 1.846 etapas, seguida por Lajas Este, con 1.594; La Caverna, con 1.525; y La Amarga Chica, con 1.237.

Esos cuatro bloques explicaron la mayor parte del programa de la compañía durante la primera mitad del año. La actividad también alcanzó a Bajo del Toro Norte, con 284 etapas; Rincón del Mangrullo, con 262; Aguada de la Arena, con 204; y Narambuena, con 113.

YPF volvió a liderar la actividad.

Mientras los primeros bloques estuvieron orientados principalmente al petróleo, Aguada de la Arena y Rincón del Mangrullo aportaron actividad vinculada al gas.

Pluspetrol y Vista se consolidaron detrás de YPF

Detrás de YPF se ubicó Pluspetrol, que ejecutó 1.797 etapas de fractura durante el semestre. La compañía concentró sus operaciones entre el desarrollo petrolero de Bajo del Choique, con 1.104 etapas, y el bloque gasífero La Calera, que sumó 693.

El tercer lugar correspondió a Vista Energy, con 1.545 etapas, todas destinadas al desarrollo de petróleo. La mayor actividad se registró en Bajada del Palo Oeste, con 922 etapas, seguida por Bajada del Palo Este, con 375, y Aguada Federal, con 248.

Más atrás se ubicó Pampa Energía, que completó 986 etapas. La compañía concentró la mayor parte de sus trabajos en Rincón de Aranda, donde ejecutó 816 fracturas sobre objetivos petroleros, mientras que otras 170 etapas correspondieron al desarrollo gasífero de Sierra Chata.

PAE, Tecpetrol y Shell sostuvieron el nivel de actividad

Pan American Energy (PAE) realizó 962 etapas de fractura durante el primer semestre. Su actividad combinó desarrollos de gas y petróleo, con 236 etapas en Aguada Pichana Oeste, 497 en Coirón Amargo Sur Este y 229 en Lindero Atravesado.

Tecpetrol ejecutó 793 etapas, impulsadas principalmente por el desarrollo gasífero de Fortín de Piedra, donde realizó 652 etapas. Además, completó otras 141 etapas en Puesto Parada, orientadas al petróleo.

Shell acumuló 577 etapas en el período. Del total, 367 correspondieron al bloque petrolero Cruz de Lorena, mientras que 210 se realizaron en Bajada de Añelo, uno de los principales activos gasíferos que opera dentro de Vaca Muerta.

El ranking de operadoras en la roca madre

La actividad también mostró movimiento entre otras operadoras con presencia en la formación. TotalEnergies registró 426 etapas, distribuidas entre 355 en el desarrollo gasífero de Aguada Pichana Este y otras 71 en el mismo bloque, aunque sobre objetivos petroleros.

Chevron completó 382 etapas en El Trapial, mientras que Phoenix alcanzó 306 etapas, concentradas en Mata Mora Oeste, uno de sus principales activos dentro del shale neuquino.

Entre las novedades del semestre se destacó el ingreso de GeoPark al desarrollo de Loma Jarillosa Este, donde ejecutó 119 etapas de fractura. La compañía concretó así sus primeras operaciones de estimulación hidráulica en ese bloque y se incorporó al grupo de operadoras con actividad en Vaca Muerta durante este año.

El balance del semestre volvió a mostrar el peso de la formación neuquina dentro de la actividad petrolera y gasífera del país. Con casi 15.000 etapas completadas en seis meses, Vaca Muerta mantiene un ritmo operativo que la deja en condiciones de superar un nuevo récord anual.