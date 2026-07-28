De cuánto es la fortuna de Gracie Abrams, la nueva estrella pop e hija de millonarios

Con una carrera en pleno crecimiento, la artista ganó protagonismo en la industria musical y reúne millones de seguidores alrededor del mundo.

Su crecimiento artístico la convirtió en una de las voces jóvenes con mayor proyección dentro del pop internacional.

En pocos años logró pasar de publicar canciones en internet a llenar estadios y convertirse en uno de los nombres más fuertes de la nueva generación del pop . Sus composiciones íntimas y una conexión muy cercana con el público impulsaron un crecimiento que hoy también se refleja en su presente profesional y en su patrimonio .

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El impacto de sus discos, las giras internacionales y su cercanía con artistas como Taylor Swift , junto a quien participó como telonera del exitoso The Eras Tour, terminaron de consolidar una carrera que no deja de sumar reconocimiento dentro de la industria musical.

Aunque su apellido ya era conocido en Hollywood por la trayectoria de su familia, Gracie Abrams construyó un camino propio como cantante y compositora. Ese crecimiento también despertó interés por conocer cuánto dinero acumuló y cuál es el patrimonio de una de las artistas jóvenes más escuchadas del momento.

La cantante logró construir una carrera propia y captar la atención de millones de seguidores alrededor del mundo.

Gracie Abrams nació el 7 de septiembre de 1999 en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde muy chica mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones mientras todavía cursaba la escuela. Influenciada por artistas del pop y el folk, desarrolló un estilo basado en letras personales y producciones de sonido minimalista.

Antes de alcanzar notoriedad, compartía sus composiciones en redes sociales y plataformas digitales. Ese material llamó la atención de distintos productores y, en 2019, publicó su primer sencillo, Mean It , dando inicio formal a su carrera. El reconocimiento llegó de manera progresiva con proyectos como Minor (2020) y This Is What It Feels Like (2021), donde consolidó una identidad musical marcada por las baladas, el pop alternativo y relatos inspirados en experiencias personales.

Su salto definitivo ocurrió con el lanzamiento de Good Riddance en 2023, un álbum producido por Aaron Dessner, integrante de The National y colaborador habitual de Taylor Swift. El disco recibió buenas críticas y le permitió ampliar su audiencia internacional.

Entre nuevos lanzamientos y giras internacionales, su nombre gana cada vez más peso en la industria musical. Instagram Gracie Abrams

En 2024 lanzó The Secret of Us, trabajo que impulsó aún más su popularidad gracias a canciones que rápidamente ingresaron en los rankings de reproducción. Paralelamente, su participación como artista invitada en parte de The Eras Tour la acercó a un público masivo y reforzó su presencia dentro de la escena pop internacional.

Su crecimiento también estuvo acompañado por nominaciones a distintos premios y una fuerte repercusión en plataformas como Spotify y TikTok, donde muchas de sus canciones se volvieron virales.

Una familia millonaria: los padres de la cantante

El apellido Abrams tiene un peso importante dentro de la industria del entretenimiento. Su padre es J. J. Abrams, uno de los productores, directores y guionistas más influyentes de Hollywood cuyo patrimonio es de u$s.300 millones.

A lo largo de su carrera estuvo detrás de exitosas producciones como Lost, Alias, Fringe y dirigió películas de franquicias mundialmente conocidas como Star Wars y Star Trek. Además, fundó la productora Bad Robot Productions, responsable de numerosos proyectos para cine y televisión.

La madre de Gracie es Katie McGrath, productora y ejecutiva de cine y televisión. Aunque mantiene un perfil mucho más bajo que el de su esposo, también participó en distintos proyectos de Bad Robot y forma parte del negocio audiovisual familiar.

El fenómeno que rodea a la artista sigue creciendo mientras consolida su lugar entre las figuras más escuchadas de su generación. Instagram Gracie Abrams

El patrimonio de Gracie Abrams

La cantante posee una fortuna estimada en u$s10 millones. La mayor parte de ese patrimonio proviene de las reproducciones en plataformas de streaming, las ventas de discos, las giras internacionales y la comercialización de merchandising oficial. A eso se suman acuerdos publicitarios y distintas colaboraciones con marcas.

El crecimiento de su carrera durante los últimos años también incrementó el valor de sus presentaciones en vivo. Su participación en festivales internacionales y como artista invitada en espectáculos de gran convocatoria contribuyó a aumentar sus ingresos y su proyección global.

Si bien muchas veces su historia aparece vinculada al concepto de "nepo baby", una expresión utilizada para describir a hijos de figuras reconocidas que desarrollan carreras en la misma industria, Gracie Abrams sostiene que el verdadero desafío fue mantenerse y construir una identidad artística propia.