El petróleo crudo desplazó al maíz y la soja y ya es el principal producto de exportación argentino

En el primer semestre de 2026, las ventas externas de crudo alcanzaron casi u$s4.700 millones y superaron a los principales granos y derivados agroindustriales. El salto refleja el crecimiento de Vaca Muerta y el nuevo peso de la energía en la generación de divisas.

El petróleo crudo fue el principal producto de exportación argentino en el primer semestre, con ventas por u$s4.693 millones.

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre de 2026 y desplazó a los complejos tradicionales del agro en el ranking individual de ventas externas. Según un informe elaborado con datos del INDEC, los aceites crudos de petróleo generaron ingresos por u$s4.693 millones entre enero y junio.

El dato representa una suba interanual del 47,7% frente al mismo período de 2025, cuando el crudo había facturado u$s3.177 millones. El incremento fue de u$s1.516 millones en un año y ubicó al petróleo por encima del maíz en grano y de la harina y pellets de soja, que habían liderado el ranking un año antes.

Según el Instituto Argentina Grande (IAG), en términos de participación, el petróleo crudo explicó el 9,5% del total exportado por la Argentina en la primera mitad del año. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay, de acuerdo con el relevamiento del IAG.

Detrás del petróleo crudo se ubicó el maíz en grano, excluido para siembra, con exportaciones por u$s4.171 millones y una mejora interanual del 6,7%. Sus principales compradores fueron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

El tercer lugar fue para la harina y los pellets derivados de la extracción del aceite de soja, con ventas externas por u$s4.161 millones. Ese producto tuvo una variación de apenas 0,7% frente al primer semestre de 2025, lo que explica que haya perdido el liderazgo pese a mantener un volumen elevado de negocio.

Más abajo aparecieron el aceite de soja en bruto, con u$s3.163 millones y un crecimiento del 4,4%; el oro para uso no monetario, con u$s2.913 millones y una suba del 51,2%; y los vehículos para transporte de personas, con u$s2.510 millones y un avance del 16,8%.

El listado también incluyó al trigo y morcajo, con u$s2.317 millones; la carne bovina congelada, con u$s1.302 millones; el aceite de girasol en bruto, con u$s1.165 millones; y los porotos de soja, con u$s1.022 millones.

Exportaciones récord y mayor peso de la energía

En conjunto, las exportaciones argentinas sumaron u$s49.454 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento interanual del 24,4%. Los diez principales productos concentraron el 55% del total vendido al exterior.

El avance del petróleo dentro del ranking se explica por el crecimiento de la producción no convencional y por el mayor peso de Vaca Muerta en el comercio exterior. La formación neuquina se consolidó como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía argentina.

El desempeño del crudo también se reflejó en la balanza comercial de combustibles y energía. Según el INDEC, el sector acumuló un superávit de u$s5.076 millones en el primer semestre, un salto del 61,7% frente a los u$s3.139 millones registrados en el mismo período de 2025.

Las exportaciones energéticas alcanzaron u$s6.594 millones, con una suba interanual del 42,5%. Las importaciones, en tanto, totalizaron u$s1.518 millones y crecieron 1,9% frente al primer semestre del año anterior.

El crudo concentró más del 70% de las ventas energéticas

Dentro del bloque energético, el petróleo crudo fue el principal producto y concentró el 71,2% de las exportaciones del sector. Le siguieron las naftas, con u$s346 millones y una suba del 41,5%; los butanos licuados, con u$s231 millones; y el propano licuado, con u$s177 millones.

Solo en junio, las exportaciones del capítulo energético sumaron u$s1.234 millones, con un avance interanual del 28,5%. El dato confirmó el aporte del sector al saldo comercial en un período marcado por la estacionalidad de las importaciones de energía.

Del lado de las compras externas, las importaciones energéticas del semestre estuvieron explicadas principalmente por gas natural licuado, con u$s418 millones; energía eléctrica, con u$s356 millones; y gas natural en estado gaseoso, con u$s74 millones.

En junio, las importaciones del sector crecieron 126,5% interanual hasta u$s765 millones, impulsadas por mayores compras de GNL y gasoil para cubrir los picos de demanda invernal.

Gas, invierno y límites de transporte

El incremento de las importaciones durante el invierno responde a un problema estructural del sistema energético argentino. El país produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero la demanda invernal supera los 180 millones.

A esa brecha se suma la capacidad limitada de la red de transporte para trasladar gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo durante los picos estacionales. Por ese motivo, el GNL importado sigue funcionando como cobertura para cubrir faltantes puntuales.

La mejora de la balanza energética, sin embargo, muestra que el crecimiento de las exportaciones de petróleo permitió compensar ese aumento estacional de las compras externas. El resultado semestral dejó un saldo positivo de más de u$s5.000 millones para el sector.

VMOS y el próximo salto exportador

Las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a u$s11.300 millones, con un precio promedio del Brent estimado en u$s82 por barril. Al momento del relevamiento, el crudo cotizaba en torno a u$s85,45.

De cumplirse ese escenario, la balanza energética anual podría superar el récord de 2025, cuando el saldo positivo había alcanzado u$s7.815 millones. El próximo impulso llegaría de la mano del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.

La obra, que irá desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros, prevé su puesta en marcha hacia fines de 2026. El proyecto ya supera el 75% de avance y permitirá sumar una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad final para llegar a 550.000 barriles por día.

Para mediados de 2027, la capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles diarios. Con ese nivel de evacuación, las exportaciones energéticas podrían superar los u$s18.500 millones el año próximo.

El cambio en el ranking exportador marca un punto de inflexión para la economía argentina. El agro mantiene un peso central en la generación de dólares, pero el petróleo crudo ya aparece como el producto individual de mayor aporte externo, impulsado por la expansión de Vaca Muerta y por la infraestructura que busca ampliar la salida exportadora del shale.