BHP anunció las 10 empresas ganadoras de su programa de capital semilla: u$s500.000 por proyecto

La minera global seleccionó a startups y equipos geocientíficos de Canadá, Australia, Sudáfrica, Sudamérica, Estados Unidos e Indonesia.

BHP Xplor 2026. El lote de empresas fue elegida por la solidez de sus ideas, su capacidad técnica y su potencial para contribuir al suministro de materias primas estratégicas a largo plazo.

BHP dio a conocer las 10 empresas de exploración y tecnología minera que integrarán la cohorte BHP Xplor 2026 , el programa de aceleración de capital semilla de la compañía. Se trata del grupo más numeroso desde el lanzamiento de la iniciativa y marca el cuarto año consecutivo del programa, consolidando una red global enfocada en el descubrimiento temprano de minerales críticos .

La selección 2026 reúne a exploradoras junior, organizaciones geocientíficas y desarrolladores tecnológicos , reflejando un enfoque cada vez más integrado entre conocimiento geológico, análisis de datos e innovación . El objetivo: acelerar la transformación de ideas prometedoras en proyectos viables, en un contexto donde la exploración avanza hacia entornos más remotos y geológicamente complejos.

“La exploración está evolucionando rápidamente. Nuevas herramientas, mejores datos y diferentes formas de trabajar están cambiando la forma en que se prueban y perfeccionan las ideas en sus etapas iniciales” , explicó Tim O'Connor , director de exploración del Grupo BHP.

Y agregó: “Esta cohorte refleja ese cambio, reuniendo a exploradores y desarrolladores de tecnología que abordan el descubrimiento de forma reflexiva y práctica. Xplor nos brinda una valiosa oportunidad para aprender junto a ellos y explorar cómo podría ser el descubrimiento en el futuro”.

Marley Palin, director de BHP Xplor , señaló que “la cohorte de 2026 refleja la amplitud y el dinamismo del descubrimiento en etapas tempranas”, y destacó que reunir a estos equipos crea un entorno único para la colaboración, el aprendizaje y la experimentación.

Discovery Genomics (Canadá): impulsa la secuenciación de ADN como nueva herramienta exploratoria, utilizando firmas microbianas para detectar sistemas minerales enterrados en terrenos complejos.

VectOres Science (EEUU): desarrolla herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas no invasivas que permiten identificar sistemas minerales tempranamente sin depender de perforación inicial.

Mineural (Canadá): aplica su plataforma de IA IRIS para priorizar objetivos minerales de forma más eficiente, combinando machine learning con experiencia geológica de BHP.

RadiXplore (Australia): utiliza inteligencia artificial para reinterpretar datos históricos de exploración y detectar oportunidades pasadas por alto en proyectos de cobre .

Servicio Geológico de Utah (EE. UU.): lidera un análisis regional de sistemas minerales en la Gran Cuenca oriental, integrando nuevos datasets y trabajo de campo para fortalecer el acceso público a datos geocientíficos de calidad.

PT GeoFix (Indonesia): consultora geocientífica que aplica herramientas de prospectividad patentadas para explorar pórfidos de cobre y oro en zonas poco estudiadas del Arco Sunda-Banda.

Otrera Resources (Sudamérica): empresa temprana centrada en sistemas de cobre alojados en sedimentos , que busca generar nuevos targets cupríferos mediante enfoques geoquímicos y geológicos modernos.

Orion Minerals (Sudáfrica): compañía listada que desarrolla activos de cobre y zinc en Cabo Norte, aplicando análisis de datos avanzados para identificar nuevos objetivos más allá de depósitos conocidos.

Litchfield Minerals (Australia): impulsa oportunidades de cobre, zinc, plomo, plata y oro en el Territorio del Norte, con foco en el proyecto Oonagalabi mediante geofísica moderna y trabajo de campo dirigido.

FrontierX (Canadá): exploradora de uranio en etapa inicial que, a través de Xplor, avanza en un proyecto preliminar enfocado en probar conceptos geológicos y evaluar el potencial exploratorio.

BHP Xplor ya apoyó a 21 empresas en sus tres primeras selecciones, consolidando una comunidad global de exploradores e innovadores enfocados en el descubrimiento temprano.

Qué es BHP Xplor

BHP Xplor es un programa de aceleración de nueve meses para empresas de exploración minera en etapa inicial. Ofrece hasta u$s500.000 en financiamiento sin capital, junto con acompañamiento técnico, comercial y operativo.

Entre sus beneficios se incluyen un currículo de aprendizaje personalizado, comunidad global, oportunidades de inversión, coaching especializado y conexión con el ecosistema de socios de BHP.

En la cohorte 2025 participaron empresas de Argentina (Condor), Arabia Saudita, Serbia, Perú, Alemania, Estados Unidos y Canadá, reafirmando el alcance internacional de la iniciativa.

image Condor Prospecting -ganadora argentina del Xplor BHP 2025- gestiona múltiples proyectos en el país y realiza exploraciones para diversas empresas. Una de ellas en Iglesia, el norte de San Juan.

Condor Prospecting es una empresa de exploración que opera en el país desde 2016, donde se centra en la generación de proyectos y la exploración de recursos minerales críticos para energías más limpias y sostenibles. Comprometida con la sostenibilidad y la participación comunitaria, Condor gestiona múltiples proyectos en Argentina y realiza exploraciones para diversas empresas del país. Una de ellas en Iglesia, el norte de San Juan.

Capital semilla, mentoría y acceso a especialistas

Cada empresa seleccionada recibirá una subvención no dilutiva de hasta u$s500.000, además de un programa estructurado de aprendizaje, mentoría y acceso directo a especialistas de BHP en exploración, tecnología y comercialización.

