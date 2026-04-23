La Justicia desestimó una denuncia de Victoria Villarruel contra Luis Petri por llamarla "golpista"

El diputado y exministro había asegurado publicamente que la vicepresidenta fue "funcional a la oposición" y apostó por el fracaso del gobierno. El Juzgado interviniente determinó que los dichos no constituyen delito.

Victoria Villarruel había acudido a la Justicia por las acusaciones del exministro, pero la presentación fue desestimada.

La Justicia desestimó este jueves la denuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el exministro de Defensa, Luis Petri , por una serie de declaraciones televisivas que para la titular del Senado se encuadraban en la figura de calumnias e injurias y de atentado contra el orden constitucional.

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El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 echó por tierra la presentación contra el actual diputado nacional por sus dichos del 2 de marzo pasado, cuando había afirmado que Villarruel pretendía quedarse con la presidencia de la Nación y que por eso fue “funcional a la oposición” y habría “apostando al fracaso del Gobierno”.

"Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico” , consideró Petri en aquella entrevista televisiva.

“Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso”, dijo y se preguntó: “Apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.

En su momento, Villarruel no se quedó callada y salió a cruzarlo en X. Le dijo "vecina chusma". “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, agregó la titular del Senado, burlándose del exministro que durante su gestión apareció en varias oportunidades vestido con uniformes de las fuerzas.

El exministro y diputado libertario por Mendoza recogió el guante y, también en X, replicó: “Yo te conozco por golpista”.

En su denuncia, la titular de la Cámara alta aseguró que las declaraciones “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”.

“No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregaba la vicepresidenta en su presentación judicial.

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El Tribunal, lejos de darle la razón, concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública. En ese sentido, dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.

En su dictamen, Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política. Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público.

La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad. El juez Sebastián Ramos, a cargo del juzgado, convalidó el dictamen del fiscal y concluyó que no hubo delito.