Presidente de YPF sobre la planta de GNL: "Si Petronas no continua, vamos a seguir adelante"

Desde Petronas no hubo comentarios al respecto. Desde la dirección de la empresa hay una orden de no hablar de nada que tenga que ver con el proyecto.

"En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias. Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos", dijo el presidente de YPF, Horacio Marín. Y, en declaraciones a radio El Observador, agregó: "Si Petronas no continua YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés. El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañía".