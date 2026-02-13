YPF Luz lanzó Enertoken, la plataforma con blockchain que promete transformar la compra de energía

Energy Report participó de la presentación de la aplicación y simuló contratar energía renovable como empresa constructora: cómo funciona la herramienta, qué dijeron sus creadores y por qué apunta a cambiar el mercado.

En las oficinas de YPF Luz en Puerto Madero, la escena combinó presentación corporativa, demostración tecnológica y una dinámica poco habitual para periodistas: convertirse por unas horas en decisores energéticos. Ese fue el eje del lanzamiento de Enertoken , la nueva plataforma desarrollada junto a Justoken que busca digitalizar la contratación de energía mediante blockchain.

Energy Report participó de la experiencia práctica organizada por la compañía. La consigna era simple pero reveladora: cada periodista debía asumir el rol de directivo de una empresa intensiva en consumo (minería, agroindustria, metalurgia o construcción) y analizar la contratación de energía según su perfil productivo.

En el caso de Ámbito , la simulación fue la de una constructora de ladrillos sustentables (Ladrillo Comapañy) que planeaba escalar su producción para abastecer viviendas e instalaciones industriales. Con un consumo anual estimado de poco más de 31.000 MWh, la plataforma permitió simular costos, visualizar ahorros y finalmente firmar de manera digital un contrato a cinco años de provisión de energía renovable. La lógica es clara: incorporar energía limpia como ventaja competitiva en el producto final.

Durante la presentación, el CEO de la compañía, Martín Mandarano , explicó el origen del proyecto: “ Con el lanzamiento de Enertoken damos un paso decisivo al ofrecer una experiencia totalmente digital para contratar energía, con trazabilidad blockchain y una gestión más eficiente de los contratos ”.

La plataforma permite elegir de qué parque solar o eólico se puede contratar energía renovable (a un precio más alto, pero más eficiente) y en un futuro se podrá elegir de qué central térmica (más económica y estable).

La plataforma permite simular, contratar, firmar electrónicamente y luego gestionar consumos, facturación y reportes en tiempo real. Según Mandarano, “ nuestra prioridad no solo es generar energía eléctrica, sino también comercializarla de manera ágil y accesible ”.

De la prueba a la lógica del negocio

La dinámica dejó en evidencia el potencial de la herramienta para simplificar un proceso que históricamente fue complejo y burocrático. “En vez de tener contratos en papel, los tenés en un entorno descentralizado con trazabilidad y acceso desde cualquier lugar”, señaló el ejecutivo.

Mandarano remarcó además que el desarrollo responde tanto a necesidades operativas actuales como a una visión de mercado: “Hoy tenemos unos 70 u 80 clientes y esto nos permite prepararnos para lo que venga”.

La proyección es ambiciosa. “El objetivo es multiplicar por diez la cantidad de clientes”, afirmó Mandarano, al tiempo que subrayó que la plataforma busca facilitar la contratación especialmente para empresas que hoy no acceden al mercado mayorista de energía por complejidad administrativa. La búsqueda de nuevos clientes ahora está enfocada en las pymes, industrias pequeñas y comercios.

Blockchain “invisible” para el usuario

Por su parte, el CEO y cofundador de Justoken, Eduardo Novillo Astrada, destacó que la clave está en la digitalización del proceso: “Estamos tokenizando activos energéticos para que el proceso sea más eficiente, transparente y seguro”.

La infraestructura funciona sobre la red Ripple, lo que permite registrar contratos y activos energéticos con trazabilidad completa. “La blockchain es una capa que va por detrás, como Internet o WhatsApp: el usuario no necesita entenderla para aprovechar sus beneficios”, explicó.

Novillo también puso el foco en el impacto económico: “Esta herramienta va a bajar costos y acelerar operaciones, mostrando el ahorro que pueden tener pymes y grandes empresas al contratar energía”.

YPF Luz Enertoken energía El CEO y cofundador de Justoken, Eduardo Novillo Astrada, y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.

Más allá del uso actual, ambos ejecutivos coincidieron en que la plataforma abre la puerta a nuevas funcionalidades. Mandarano lo resumió con una visión de futuro: “Nos gustaría que en algún momento se pueda transaccionar energía con tokens y crear un mercado secundario”.

Novillo complementó esa mirada: “La tokenización permite que los activos reales se transformen en activos financieros, algo que puede abrir nuevas formas de financiamiento”.

En términos de segmentación, la estrategia es amplia. “No buscamos un segmento específico: tenemos clientes desde grandes industriales hasta consumos de 200 kW”, explicó el CEO de YPF Luz, y agregó que el foco de expansión estará en pymes, comercios, hoteles y estaciones de servicio, por ejemplo. También apuntan a grandes estacionamientos que poseen o instalarán cargadores para autos eléctricos o híbridos.

YPF Luz alcanzó una capacidad instalada total de 3,5 GW y abastece el 10% de la demanda eléctrica del país. Actualmente, está construyendo dos proyectos renovables y uno de almacenamiento de baterías. Durante este año, se prevé llegará a 3,8 GW de potencia instalada total, de los cuales más de 1GW serán renovables. De ese total, con la aplicación se espera comercializar un 20% de energía térmica.

La experiencia en primera persona

La simulación permitió entender el proceso desde la lógica del usuario. El sistema integra datos de consumo, proyecciones de mercado y condiciones contractuales en un flujo simple, similar al de una plataforma bancaria o homebanking. El resultado es una contratación más rápida, con visibilidad inmediata de costos y beneficios.

image Periodistas participaron de una simulación de contratación energética durante la presentación de Enertoken en las oficinas de YPF Luz. Luego, directivos explicaron el potencial de la tokenización para transformar el mercado eléctrico.

En esta primera etapa, la plataforma ofrece a empresas y usuarios una experiencia integral para contratar energía renovable y térmica de forma 100% digital, pero en un futuro, se se integran los sistemas de Cammesa y otras compañías generadoras, podría permitir escalar la comercialización hasta generar un mercado secundario de energía: por ejemplo, si una planta industrial tiene una parada programada y durante 48 o 72 horas no va a consumir energía, ese activo se puede ofrecer a otra empresa que lo necesite a través de la plataforma.

En palabras de Mandarano, el desafío no es tecnológico sino cultural: “El gran objetivo es que la industria empiece a contratar energía a través de una plataforma y no por teléfono”.

La herramienta ya cuenta con contratos tokenizados por más de u$s800 millones, lo que la posiciona como una de las mayores iniciativas de digitalización de activos energéticos en la región.

Energía, digitalización y competitividad

El lanzamiento de Enertoken refleja una tendencia más amplia en el sector energético: la convergencia entre generación eléctrica, digitalización y finanzas. En un mercado donde la eficiencia y la trazabilidad son cada vez más relevantes -especialmente para reportes ESG y estrategias de descarbonización-, plataformas como esta buscan convertirse en la puerta de entrada a un nuevo modelo de comercialización.

La experiencia en Puerto Madero dejó una sensación clara: la compra de energía empieza a parecerse cada vez más a contratar un servicio digital. Si la adopción avanza al ritmo que imagina la compañía, la herramienta podría no solo simplificar procesos, sino también ampliar el acceso al mercado energético para un universo mucho más amplio de empresas. Habría que ver si las competidoras desean sumarse a un proyecto conjunto.