Energía renovable en expansión: YPF Luz suma nuevos acuerdos de largo plazo

Molinos Río de la Plata y Fundación Temaikèn ampliaron su abastecimiento eléctrico con fuentes limpias a través de nuevos contratos con YPF Luz, confirmando que la energía renovable ya es una alternativa eficiente y competitiva para la industria y la conservación ambiental.

Los nuevos acuerdos con Molinos Río de la Plata y Fundación Temaikèn muestran cómo la energía renovable dejó de ser una alternativa marginal para convertirse en una herramienta estratégica.

La transición energética sigue sumando hitos concretos en la Argentina y YPF Luz vuelve a quedar en el centro de ese proceso. En los últimos días, la compañía cerró dos nuevos acuerdos que profundizan el uso de energía renovable en sectores muy distintos, pero con un denominador común: la decisión de avanzar hacia modelos de abastecimiento más sostenibles, previsibles y competitivos.

Por un lado, Molinos Río de la Plata renovó y amplió su contrato con YPF Luz para abastecer todas sus plantas industriales en el país con energía eléctrica de origen renovable. El nuevo acuerdo extiende el vínculo hasta 2030 y permitirá cubrir inicialmente el 80% de la demanda energética total de la compañía, con la posibilidad de alcanzar el 100% de abastecimiento renovable en los próximos años.

El contrato prevé un suministro anual de 80.116 MWh , que se generarán a partir del Parque Solar Zonda, ubicado en San Juan , y del Parque Solar El Quemado, en Mendoza , que se convertirá en el mayor desarrollo fotovoltaico en construcción del país y cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026. La combinación de ambos proyectos garantiza volumen, continuidad operativa y una matriz energética más diversificada.

Desde Molinos destacaron que la decisión se inscribe en una estrategia de largo plazo orientada a hacer más eficiente y responsable el funcionamiento de sus operaciones. La empresa remarcó que el acuerdo le permitirá avanzar de manera concreta hacia un abastecimiento energético completamente renovable, en línea con su visión de crecimiento sostenible.

En paralelo, Fundación Temaikèn dio un nuevo paso en su estrategia ambiental al ampliar de manera significativa el uso de energías limpias en su bioparque de Belén de Escobar. Desde 2023, la institución ya abastecía el 30% de su consumo eléctrico con energía renovable provista por YPF Luz y, recientemente, decidió elevar ese porcentaje hasta el 80% del total de su demanda .

YPF Luz parque eólico General Levalle Córdoba

El suministro se compone de energía solar proveniente del Parque Solar Zonda y de energía eólica generada en el Parque Eólico General Levalle, en Córdoba. Este esquema mixto permite asegurar el funcionamiento de sistemas críticos para el cuidado y tratamiento del agua en lagos y acuarios, que operan mediante circuitos cerrados para optimizar recursos y garantizar el bienestar de los animales.

Desde la firma del acuerdo de compra de energía (PPA), Fundación Temaikèn ya recibió 6.000 MWh de energía renovable, un volumen equivalente al consumo aproximado de 2.000 hogares argentinos. Para la organización, el avance en el uso de energías limpias forma parte de su misión institucional y refuerza la idea de que la conservación ambiental también se construye con decisiones operativas concretas.

Martín Mandarano CEO YPF Luz Mariano Fuchila

Desde YPF Luz, su CEO Martín Mandarano subrayó que ambos acuerdos reflejan la confianza de clientes de distintos sectores en la compañía y en su capacidad para ofrecer soluciones energéticas eficientes, flexibles y adaptadas a diferentes modelos de negocio.

Además, Mandarano remarcó que la expansión de estos contratos acompaña el crecimiento del parque de generación renovable y la puesta en valor de los recursos naturales del país.

Con contratos de largo plazo, proyectos de gran escala y clientes que amplían progresivamente su demanda, YPF Luz consolida su rol como uno de los actores centrales de la transición energética en la Argentina.