YPF y Axion también aumentaron 37% el precio de sus combustibles

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55%, seguida por Shell con 23% y Axion con 20%.

El incremento en los combustibles responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde ayer se ubica en los $ 800 por dólar.

¿Cuánto costará la nafta en Argentina?

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro.

En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825.