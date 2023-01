Ephron, la satírica “incorrecta”

El género venganza ha logrado divertidas novelas, señaló alguna vez Bioy Casares, y podría haberse referido a la sarcástica revancha narrativa que le dedicó Nora Ephron a su marido, el periodista Carl Bernstein, que destapó el Watergate. Esa cáustica autobiografía ficcional ha tenido distintos nombres en sus reediciones: “Acidez”, “Corazón quemado”, “Se acabó el pastel”, títulos que remite a la narradora, Rachel Samstat, periodista y autora de libros de cocina, que a los 38 años y en el séptimo mes de embarazo, se entera de que su marido, el famoso periodista Mark, la engaña con Thelma, mujer de un diplomático (en realidad la hija del primer ministro británico James Callagham). Se cuenta que cuando se encontraron la engañada y el engañado, entre llantos compartidos él dijo “pero, qué está pasando en este país”. La exitosa nouvelle de 1983 en dos años estuvo en el cine, dirigida por Mike Nichols, protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. Cada tanto “El difícil arte de amar” se ve por algún canal de cable. A partir de esa película, Nora Ephron no dejó de hacer clásicos de la comedia romántica neoyorquina: “Cuando Harry conoció a Sally”, “Tienes un email”, “Sinfonía de amor” o “Julie y Julia”. El amor por las historias románticas del cine de los años 40 que a Nora -nombre que le dieron por el personaje de “Casa de muñecas”, y así le fue- le inculcaron sus padres Phoebe Wolkind y Henry Ephron, guionistas que le repetían “anotá de la vida lo que te sorprende o te hace reír y llévalo a la pantalla, y no importa si la historia es fácil, la clave es como la contás”. Ephron comenzó como periodista, quería ser la nueva Dorothy Parker, pero terminó como guionista, directora, productora, ensayista y bloggera. En la novela hay cosas de los ochenta. Además está lo que ya no podría decir y que hizo que se la tildara de racista, antifeminista, etcétera. Están los cuentos y chistes judíos que la emparentan con Woody Allen, Philip Roth, Erica Jong y, ahora, con Roberto Moldavsky. Están las recetas que hicieron popular como el “estofado al horno de Lillian Hellman”. Está el guiño policial del anillo de diamantes robado. A una década de su muerte, la primera y única novela de Nora Ephron, mantiene la gracia.