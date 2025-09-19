Caso D4dv: identificaron el cuerpo hallado en el baúl del auto del rapero e investigan su posible vinculo con la victima

El macabro hallazgo ocurrió después de que el vehículo, con patente de Texas, fuera abandonado y trasladado a un depósito judicial en Los Ángeles.

La policía de Los Ángeles logró identificar los restos de la víctima encontrada descuartizada en el baúl de un auto Tesla perteneciente al rapero D4vd ( David Anthony Burke ). Se trata de una adolescente de 15 años, dijeron las autoridades estadounidenses. Los agentes de policía descubrieron los restos de Celeste Rivas el 8 de septiembre, después de responder a informes de un olor desagradable en el depósito de remolques de Hollywood en Los Ángeles.

Las autoridades dijeron que tanto la causa como la hora de su muerte siguen siendo desconocidas.

Rivas, de Lake Elsinore en California, tenía 13 años en el momento de su desaparición y fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, según un volante de personas desaparecidas citado por la señal de noticias CBS.

El macabro hallazgo ocurrió después de que el vehículo, con patente de Texas, fuera abandonado y trasladado a un depósito judicial. El auto estuvo al sol durante al menos cinco días, y fue el fuerte olor que emanaba de su interior lo que alertó a los empleados del lugar, quienes descubrieron el cuerpo desmembrado, envuelto en plástico y encerrado en el baúl.

La camioneta Tesla en donde se encontró el cadáver se hallaba en un depósito judicial.

Qué dijo la familia de la joven hallada en el baúl del Tesla de D4vd

A través de una campaña en la plataforma GoFundMe, organizada por Esmeralda Lozano y Gisel Vera, los allegados de la joven compartieron un mensaje de dolor y de búsqueda de apoyo económico para poder costear los gastos funerarios.

“Como muchos de ustedes saben, Celeste Rivas Hernández ha sido identificada como el cuerpo encontrado la semana pasada. Ella fue una hija, hermana, prima y amiga muy querida”, escribieron.

Y añadieron: “Su familia está destrozada y devastada por esta trágica pérdida. Están pidiendo ayuda para darle sepultura. Cualquier donación es profundamente agradecida”.

El mensaje se difundió apenas un día después de que las autoridades confirmaran oficialmente la identidad de la víctima.

La conexión con D4vd y el impacto en su carrera

El Tesla fue rastreado hasta D4vd, el artista que alcanzó la fama en 2022 con éxitos virales en TikTok como “Romantic Homicide”. En el momento del hallazgo, el rapero se encontraba de gira mundial.

Fuentes policiales confirmaron que D4vd está colaborando activamente con la investigación y, por el momento, no enfrenta cargos. De hecho, ha continuado con su agenda de presentaciones, que incluye su participación en el festival Lollapalooza de Argentina en 2026.

Sin embargo, el escándalo ya ha tenido consecuencias profesionales para el cantante. Apenas unos días después de ser anunciado como imagen de la colaboración “Dream Drop”, las marcas Crocs y Hollister lo desvincularon de sus campañas. Las fotos promocionales que ya circulaban fueron editadas para eliminar su rostro.