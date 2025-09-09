Raymond Cruz, reconocido por su papel de Tuco Salamanca en la serie "Breaking Bad" fue arrestado tras un particular incidente

El actor fue arrestado bajo sospecha de agresión menor el 8 de septiembre en Los Ángeles, pero aún no se han presentado cargos.

El actor fue detenido por un incidente en Los Ángeles.

Raymond Cruz , el actor que interpretó al capo de la droga Tuco Salamanca en las series Breaking Bad y Better Call Saul , fue arrestado el lunes 8 de septiembre bajo sospecha de delito menor de agresión.

“Básicamente hubo una disputa con la víctima, que fue cuando Cruz supuestamente le roció agua”, le dijo el oficial de LAPD David Cuellar al portal PEOPLE.

El representante de Cruz, Raphael Berko, le dijo a PEOPLE que Cruz, quien también protagonizó The Closer y su spin-off Major Crimes , estaba lavando su auto frente a su casa en Los Ángeles cuando una minivan blanca con tres mujeres se estacionó "a media pulgada" de su parachoques.

“Dijeron que no”, dice Berko. “Él dijo: 'Anda, mueve el coche. No me estás dando espacio y se va a mojar'. Así que dijo: 'Ok'. Empezó a limpiar el coche y luego empezaron a grabarlo”.

Berko dice que les pidió que no lo grabaran y que "cuando se dio la vuelta para pedirles que dejaran de grabarlo, seguía rociando su coche con la manguera. Parte del agua de la manguera golpeó la parte delantera del coche y se derramó sobre el suyo".

“Y entonces, créanlo o no, una de ellas llamó a la policía”, dice. “Y de alguna manera, alguien que nunca había sido arrestado en su vida, alguien que interpretó a un detective de policía durante 15 años en The Closer y Major Crimes , alguien que vive en ese barrio, fue esposado y llevado a la cárcel”.

"Raymond está muy agradecido con todo el personal del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) porque, durante las cinco horas que estuvo en la cárcel, todos fueron muy amables y atentos con él, y le brindaron tranquilidad", afirma Berko.

Según los registros de reserva en línea, Cruz fue liberado de la custodia policial bajo su propia responsabilidad y debe regresar a la corte el 1 de octubre.

Aún no se han presentado cargos por delito menor contra el actor.