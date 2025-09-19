"Superman", la nueva película del héroe de DC ya está disponible en HBO Max







La nueva película dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, marca el regreso del superhéroe en una producción en solitario después de 12 años.

David Corenswet debuta como Superman en la pantalla grande.

Superman llegó a HBO Max. Una de las películas más taquilleras del año, la producción de DC Studios y Warner Bros. Pictures se estrena exclusivamente en el servicio de streaming hoy viernes, 19, y en HBO a partir del sábado 20.

De qué trata Superman Superman concilia su doble vida entre kryptoniano y humano, criado como Clark Kent en Smallville, Kansas. En un mundo que cuestiona sus valores y ve la bondad como algo anticuado, Superman debe lidiar con la amenaza que representa Lex Luthor (Nicholas Hoult) y sus impactos en la sociedad.

La obra es el símbolo de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC, con una mezcla única de acción, humor y corazón. La obra cuenta con la participación de personajes clásicos de la trama de Superman, Lois Lane (Rachel Brosnahan), Linterna Verde (Nathan Fillion), Mujer Halcón (Isabela Merced), entre otros.

La película recaudó 615 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película de cómics más taquillera del año hasta la fecha. Warner Bros. estrenó Superman en cines de todo el mundo el 11 de julio. En su primer fin de semana, la película de cómics recaudó 125 millones de dólares en la taquilla nacional y se mantuvo como la película número uno del mundo durante dos semanas hasta que Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel la destronó a finales de mes.