Ridley Scott reveló que ya tiene una idea para "Gladiador 3"

“Ya estoy jugando con la idea de Gladiador 3. ¡No, en serio! He encendido la mecha”, dijo Scott. “El final de Gladiador II recuerda a 'El Padrino', con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería, y preguntándose: 'Ahora, padre, ¿Qué hago? ' Así que la próxima [película] será sobre un hombre que no quiere estar donde está”.