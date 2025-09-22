30 años de "Seven": la película de David Fincher que se convirtió en un clásico del cine contemporáneo

La película, que le dio una vuelta de tuerca a los thrillers policiales, horrorizando y fascinando por igual a espectadores y a la crítica, se estrenó en cines un 22 de septiembre de 1995.

David Fincher demostró con su filmografía que es un maestro del género thriller. Películas como The Game (1997), Fight Club (1999), Zodiac (2007) y Gone Girl (2014) dan cuenta de ello, pero a principios de los noventa la historia era otra.

Antes de 1995 los pergaminos de Fincher eran mínimos: algunos trabajos en televisión, publicidades y un debut un tanto fallido dirigiendo Alien 3 en 1992. Esta situación hizo que su siguiente proyecto fuese clave para su futuro en la industria, y sin duda que así lo fue. Seven (o Se7en) lo cambio todo.

La película estrenada un 22 de septiembre de 1995 en cines le dio una vuelta de tuerca a los thrillers policiales , horrorizó y fascinó a espectadores y críticos por igual. Una historia que exploraba la depravación humana y concluía con un final tan chocante que todavía hoy sigue impactando.

El filme sigue a dos detectives, el veterano (y a punto de retirarse) Somerset ( Morgan Freeman ) y el joven Mills ( Brad Pitt ) quien se acaba de mudar a la ciudad junto a su esposa Tracy ( Gwyneth Paltrow ). Somerset y Mills deberán trabajar juntos en la búsqueda de resolver una serie de asesinatos cuya metodología se basa en cada uno de los siete pecados capitales.

Uno de los méritos de Fincher reside en haber sostenido la idea original del filme (pese a la presión del estudio New Line Cinema), idea que surgió de la mente del guionista Andrew Kevin Walker. Walker escribió el guion que se convertiría en Seven en 1991, por ese entonces era un aspirante a guionista empleado de una tienda de discos de Nueva York. Sumido en una profunda depresión con un trabajo que odiaba y viendo oportunidades exiguas de entrar en la industria de su profesión, el guion de Seven refleja la gran oscuridad y cinismo experimentado por su creador en ese entonces.

“La idea de asesinatos basados en los pecados capitales fue una reacción de vivir en Nueva York e insertarme en la cabeza de John Doe, podía caminar por las calles y ver cada pecado capital en todas las esquinas de la ciudad. ¿Qué pasaría si alguien demasiado sensible viera estas injusticias?”, revelo Walker en una entrevista con Uproxx.

Seven, la ciudad y el pecado como protagonistas

No sólo desde su historia, sino también a través de su puesta en escena, Seven se abraza la idea de que la vida es sombría y sin sentido. La ciudad no tiene nombre, está cubierta por un cielo gris y un constante diluvio y no hay menciones a fechas. Esa falta de especificidad temporal y de un nombre que le de identidad al lugar es complementada por los problemas, la violencia explicita y un par de detectives agotados. Un ambiente impregnado de desesperanza y miseria, en palabras del propio detective Somerset: "No creo que pueda seguir viviendo en un lugar que abraza y nutre la apatía como si fuera una virtud".

Seven es sin dudas un filme de referencia dentro del género. Su relevancia a marcado las carreras de quienes formaron parte de ella, Fincher logró hacerse un nombre dentro de la industria, Walker siguió escribiendo guiones, y sus protagonistas continuaron con una filmografía más que respetable.

Seven está disponible para ver en HBO Max.