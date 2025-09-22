"The Mandalorian and Grogu": revelaron el primer tráiler de la nueva película de "Star Wars"







La película dirigida y escrita por Jon Favreau, llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Pedro Pascal está de regreso como Din Djarin, a veces bajo el casco, a veces no, pero siempre a través de su voz.

﻿The Mandalorian and Grogu llegará a los cines en mayo de 2026.

The Mandalorian and Grogu, la película derivada de la serie The Mandalorian y ambientada en el universo de Star Wars presentó su primer adelanto.

La película dirigida y escrita por Jon Favreau (Dave Filoni también colaboró en el guion), llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Pedro Pascal está de regreso como Din Djarin, a veces bajo el casco, a veces no, pero siempre a través de su voz.

Tráiler de The Mandalorian and Grogu The Mandalorian and Grogu _ Official Trailer _ In Theaters May 22, 2026

En esta ocasión, se unen al elenco Jeremy Allen White, protagonista de El Oso, como el hijo de Jabba el Hutt, y la leyenda de la ciencia ficción Sigourney Weaver. Si bien vemos algunos detalles del personaje de Weaver, los detalles exactos se mantienen en secreto. A principios de este año, durante una charla en la Star Wars Celebration, ella adelantó que enviará a Din en una nueva aventura al Borde Exterior.

Favreau y Filoni lanzaron imágenes de la película en D23 en agosto en el Honda Center en Anaheim. Esas imágenes mostraban el regreso de Babu Frick y un planeta nevado que se parecía mucho a Hoth de El Imperio Contraataca de 1980, con enormes AT-AT pisoteando por todos lados. Para aquellos que lo olvidaron, esas son las máquinas blindadas de cuatro patas que tienen los malos. También protagoniza la primera versión de una serie de Disney+ el alienígena rojo de orejas puntiagudas Zeb de la serie animada Star Wars: Rebels.

