Tom Holland sufrió una conmoción cerebral tras un accidente en el set de la película "Spider-Man: Brand New Day"







La película producida por Sony y Marvel Studios se encuentra filmándose en Glasgow con un fecha de estreno prevista para el 24 de julio de 2026.

El rodaje del filme fue suspendido por unos días.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se detuvo después de que Tom Holland fuera hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje en el set de Glasgow.

Según el portal Deadline la filmación se suspendió el viernes debido a que el actor fue tratado por una conmoción cerebral leve, y una fuente cercana a la producción dice que se tomará un descanso "por precaución", pero se espera que regrese a la filmación en unos días.

La lesión de Holland ocurrió durante una escena de riesgo que salió mal informó el portal The Sun. El medio también informó que este fin de semana asistió a un evento benéfico con su coprotagonista y prometida Zendaya.

Tom Holland y su emoción por el rodaje de la nueva película de Spider-Man Antes de que comenzara el rodaje en Escocia el mes pasado, Holland dijo previamente que estaba "encantado y muy emocionado" de filmar en el lugar después de filmar Spider-Man: No Way Home (2021) completamente en estudios de sonido en medio de la pandemia de Covid-19.

“Ahora, vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y usamos sus calles para construir este enorme escenario que estamos construyendo”, detalló Holland. “Así que será como volver a hacer Spider-Man 1 [de 2017] . Ha pasado tanto tiempo desde que lo hice, que será como un soplo de aire fresco, y creo que los fans estarán encantados con lo que estamos creando”.

En octubre, Sony agregó Spider-Man: Brand New Day a su calendario de verano de 2026 con una fecha de lanzamiento para el 24 de julio, y luego reveló el título en marzo en CinemaCon. Dirigida por Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la producción incluye el regreso de Amy Pascal y el director de Marvel Studios, Kevin Feige. Zendaya repetirá su papel de MJ, junto con Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, que también se unirán al reparto en papeles aún no revelados.

