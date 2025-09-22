James Gunn confirmó la fecha de estreno de "Man of Tomorrow", la secuela de "Superman"

James Gunn confirmó a través de sus redes sociales que Man of Tomorrow la película secuela de Superman ya tiene su guion terminado y la fecha de estreno será el 9 de julio de 2027.

El director y jefe de DC Studios compartió en sus redes sociales una imagen del guion de la película con una imagen de una cabeza en la que se puede ver el cerebro (¿una pista del villano Brainiac?).

Anteriormente Gunn aseguro en una entrevista con Howard Stern que la filmación se pondrá en marcha en abril de 2026. La película, en lugar de centrarse únicamente en Clark Kent ( David Corenswet ), la película también se centrará en Lex Luthor ( Nicholas Hoult ).

“Es una historia sobre Lex Luthor y Superman que tienen que colaborar hasta cierto punto contra una amenaza mucho mayor”, dijo. “Y es más complejo que eso. Es tanto una película de Lex como de Superman. Me identifico con el personaje de Lex, por desgracia ”.

Al hablar más tarde sobre la creciente lista de películas del Universo DC y el proceso de escritura de Peacemaker, Gunn ofreció un adelanto de cuándo comenzará el rodaje de la secuela, declarando: "Eso fue al principio, cuando asumí el rol de DC y me prometí bajar el ritmo, al menos un poco. Aunque estoy creando la secuela de Superman , que empezaremos a rodar en abril más o menos… Ya casi terminé de escribirla".

James Gunn y los futuros proyectos de DC

Gunn adelantó el futuro de su homónima saga de Superman en una conversación con The Hollywood Reporter durante el estreno de la segunda temporada de Peacemaker, donde reveló: "Ya terminé el tratamiento de la próxima historia de lo que llamaré la 'Saga de Superman'. El tratamiento está listo, lo que significa que está muy bien elaborado. Estoy trabajando en ello y espero empezar la producción próximamente".

Se espera que Man of Tomorrow llegue a los cines el 9 de julio de 2027. Se puede decir con seguridad que la agenda de Gunn está repleta, ya que DC Studios verá el estreno de Supergirl de Craig Gillespie el 26 de junio de 2026, mientras que Clayface de James Watkins llegará el 11 de septiembre de 2026.