49 años de "Bohemian Rhapsody", la canción de Queen que rompió con todos los esquemas musicales

La pieza fue incluida en "A Night At The Opera", el cuarto álbum de estudio de la banda británica.

La razón por la cual muchos no apoyaban la nueva creación de la banda compuesta por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon era que duraba seis minutos, algo inédito para ese momento. Y no solo eso, sino que además consistía en una gran pieza conformada por pequeños fragmentos diferentes entre sí, la definición de una rapsodia.