23 de octubre 2025 - 13:00

Conquistó el corazón de millones: Netflix estrenó una de las series más pedidas

Después de ser una de las series más aclamadas, la plataforma estrenó su segunda temporada.

Netflix

El gran drama que muchas veces presentan las plataformas de streaming con sus producciones originales es lo que suelen tardar en largar una nueva temporada después de dejar a todos enganchados. En este caso, Netflix no ha hecho esperar mucho a sus suscriptores con una nueva entrega de sus más aclamadas series.

Nadie quiere esto fue una de las grandes sorpresas que trajo el 2024 y ahora podrán atar todos los cabos sueltos que dejaron atrapados a su público. La segunda parte de la producción romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody fue estrenada este jueves 23 de octubre.

Nadie quiere esto Netflix
De qué trata Nadie quiere esto, la aclamada serie de Netflix

La primera temporada trae la historia de Joanne, una presentadora agnóstica de un podcast y a Noah, un rabino poco convencional que viene de terminar una relación bastante complicada. Ambos, pese a la distancia que existe entre ellos y su mundo, logran imponerse a esto y empiezan una historia de romance con muchos obstáculos de por medio.

Para la segunda parte, Netflix apostará por un casting con más estrellas, entre destaca el personaje que interpretará Leighton Meester, quién era la rival de la infancia de Joanne y ahora es una reconocida influencer. También se incorporará Miles Fowler como un compañero de equipo de Noah.

Netflix: tráiler de Nadie quiere esto

Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Nadie quiere esto

  • Adam Brody
  • Kristen Bell
  • Justine Lupe
  • Leighton Meester
  • Timothy Simons
  • Jackie Tohn
  • Miles Fowler

