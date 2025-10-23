Diego Torres suma una tercera fecha de su show sinfónico en el Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas







Embajador de nuestra cultura, con más de 30 años de una carrera extraordinaria, Torres no para de sorprender y crecer.

Serán tres shows en diciembre.

Diego Torres, contó con un 2025 exitoso arriba de los escenarios donde recorrió nuestro país y España reuniendo generaciones. Ahora palpita lo que serán sus tres noches con su atrapante espectáculo sinfónico donde cerrará otro año imbatible. Luego de haber anunciado y agotado sus fechas en el Movistar Arena los días 10, 11 de diciembre, el icónico artista anuncia una nueva y última fecha el día 12 de diciembre prometiendo una Navidad inolvidable.

Una puesta exclusiva donde estará acompañado de una gran orquesta en vivo, Diego Torres reversionará los clásicos que son legado musical de generaciones. Una oportunidad única para emocionarnos y disfrutar de la voz sublime de este argentino que sigue conquistando escenarios.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Diego Torres en el Movistar Arena Las entradas se podrán adquirir con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de www.movistararena.com.ar

Más de 11 ciudades lo han recibido en los últimos meses, en una extensa gira que ha reunido a miles de personas, con una producción de primer nivel.

El argentino este año visitó España, donde se presentó en Málaga, Barcelona y Madrid. Además, inició junio con shows en suelo argentino, en las provincias de Tucumán, Salta y Córdoba siempre a sala llena, sumando fecha en San Juan para agosto.

Por otro lado se estará presentando el 29 de noviembre en Santiago de Chile, para ir coronando otro año de grandes logros. Recientemente uno de los maravillosos temas de Diego Torres, “Intuición”, fue elegido como canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA que se desarrolló en Estados Unidos, llevando nuevamente su mensaje al mundo.