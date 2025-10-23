La increíble cifra millonaria por la que la cantante de K-pop Park Bom demandó a su antigua agencia







La cantante surcoreana Park Bom, integrante del grupo 2NE1, publicó en sus redes sociales lo que parecía ser una denuncia contra YG Entertainment y su dueño Yang Hyun-Suk por supuestas irregularidades económicas.

La cantante afirmó que la cifra ronda los 4.5 cuatrillones de dólares.

El K-pop, el género musical surcoreano, ganó una enorme popularidad en los últimos años, sumando fanáticos en todo el mundo. Pero detrás del fenómeno global, la industria no esta exenta de críticas y polémicas, debido al trato que las compañías dan a sus artistas. En este contexto, una publicación de una cantante revolucionó a toda la comunidad.

La compañía, además de haber representado al grupo femenino, actualmente maneja a artistas como Blackpink.

En el documento en cuestión la artista alegaba que no había recibido pagos correspondientes a su carrera con 2NE1, incluyendo actividades musicales, actuaciones, apariciones mediáticas o derechos de autor. Según su argumento, la falta de transparencia y cuentas claras por parte de la agencia le habrían causado perjuicios financieros y personales. En este contexto, señaló que la cifra ronda los 4.5 cuatrillones de dólares.

La respuesta oficial a la exorbitante denuncia La versión oficial, emitida por D-Nation Entertainment, desmintió que tal demanda haya sido presentada ante los tribunales. En un comunicado, la agencia aseguró que todas las actividades de Park Bom bajo 2NE1 fueron saldadas y que no existe una demanda legalmente instaurada respecto a esa reclamación.

En contexto, el PIB de Corea del Sur ronda los dos mil millones de dólares. Por eso, esta cifra exorbitante abrió un amplio debate tanto en medios como en redes sociales. Muchos usuarios apuntan a que la publicación de Park Bom podría responder a un error o un desahogo personal.

Este incidente ocurre mientras Park Bom se encuentra en un receso de las actividades de 2NE1 por recomendación médica. La artista tiene antecedentes de polémicas, como la investigación por un caso de drogas en 2018, donde ella aclaró que se trataba de medicamentos para el Trastorno por Déficit de Atención (ADD).

