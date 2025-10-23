El creador de "Los Soprano", regresa a la televisión con "Project: MKUltra" una nueva serie para HBO







El proyecto será la primera serie de David Chase desde su revolucionario drama mafioso de HBO protagonizado por James Gandolfini.

Chase adaptará el libro de no ficción de John Lisle.

El creador de Los Soprano, David Chase, vuelve a visitar un capítulo oscuro de la historia de la CIA con Project: MKUltra (Proyecto: MKUltra), una serie limitada en desarrollo en HBO.

El proyecto, que sería la primera serie de Chase desde su revolucionario drama mafioso de HBO, se basará en el libro de no ficción "Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra", del autor John Lisle. Chase ha adquirido los derechos del libro y escribirá la adaptación, que se enmarca en el acuerdo de primera opción que su compañía, Riverain Pictures, tiene con HBO.

De qué trata Project MKUltra Project: MKUltra es un thriller dramático centrado en el infame químico y espía Sidney Gottlieb, conocido como el Hechicero Negro, quien dirigió el programa psicodélico MKUltra de la CIA, el cual llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría. Gottlieb también es conocido como el padrino involuntario de toda la contracultura del LSD.

Chase y Nicole Lambert son productores ejecutivos del proyecto MKUltra para Riverain Pictures, donde Lambert se desempeña como Jefe de Producción y Desarrollo.

La historia detrás de la CIA y el Proyecto MKUltra Operado por la CIA en las décadas de 1950 y 1960, el programa encubierto MKUltra buscaba contrarrestar los avances percibidos soviéticos y chinos en técnicas de “lavado de cerebro” administrando drogas psicodélicas, practicando hipnosis y sometiendo a individuos a tortura (a menudo sin su conocimiento o consentimiento) para obtener confesiones.

Chase ha ganado siete premios Emmy, cinco de ellos por Los Soprano , incluidos dos a Mejor Serie Dramática. Después de que el programa protagonizado por el fallecido James Gandofini terminara su recorrido de seis temporadas en 2007, Chase centró su atención en largometrajes, escribiendo, dirigiendo y produciendo la película de 2012 Not Fade Away y coescribiendo y produciendo la película precuela de Los Soprano, The Many Saints Of Newark, estrenada en 2021. Tiene una película independiente en proceso, que planea filmar a principios del próximo año.

