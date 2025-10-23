El creador de Los Soprano, David Chase, vuelve a visitar un capítulo oscuro de la historia de la CIA con Project: MKUltra (Proyecto: MKUltra), una serie limitada en desarrollo en HBO.
El creador de "Los Soprano", regresa a la televisión con "Project: MKUltra" una nueva serie para HBO
El proyecto será la primera serie de David Chase desde su revolucionario drama mafioso de HBO protagonizado por James Gandolfini.
-
Se casa Matías Alé: el mensaje en redes a su pareja Martina Vignolo el día de su boda
-
Se supo quién es el reemplazo de Pablo Lezcano en MasterChef Celebrity: "Se fue la cumbia y entra el rock"
El proyecto, que sería la primera serie de Chase desde su revolucionario drama mafioso de HBO, se basará en el libro de no ficción "Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra", del autor John Lisle. Chase ha adquirido los derechos del libro y escribirá la adaptación, que se enmarca en el acuerdo de primera opción que su compañía, Riverain Pictures, tiene con HBO.
De qué trata Project MKUltra
Project: MKUltra es un thriller dramático centrado en el infame químico y espía Sidney Gottlieb, conocido como el Hechicero Negro, quien dirigió el programa psicodélico MKUltra de la CIA, el cual llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría. Gottlieb también es conocido como el padrino involuntario de toda la contracultura del LSD.
Chase y Nicole Lambert son productores ejecutivos del proyecto MKUltra para Riverain Pictures, donde Lambert se desempeña como Jefe de Producción y Desarrollo.
La historia detrás de la CIA y el Proyecto MKUltra
Operado por la CIA en las décadas de 1950 y 1960, el programa encubierto MKUltra buscaba contrarrestar los avances percibidos soviéticos y chinos en técnicas de “lavado de cerebro” administrando drogas psicodélicas, practicando hipnosis y sometiendo a individuos a tortura (a menudo sin su conocimiento o consentimiento) para obtener confesiones.
Chase ha ganado siete premios Emmy, cinco de ellos por Los Soprano , incluidos dos a Mejor Serie Dramática.
Después de que el programa protagonizado por el fallecido James Gandofini terminara su recorrido de seis temporadas en 2007, Chase centró su atención en largometrajes, escribiendo, dirigiendo y produciendo la película de 2012 Not Fade Away y coescribiendo y produciendo la película precuela de Los Soprano, The Many Saints Of Newark, estrenada en 2021. Tiene una película independiente en proceso, que planea filmar a principios del próximo año.
- Temas
- Televisión
- Series
Dejá tu comentario